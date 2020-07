Danes previdno: temperature bodo segle do 35 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji torek bo zelo vroč – živo srebro se bo ponekod povzpelo do 35 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno in vroče. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč.

Zapihal bo severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta. V petek bo povečini sončno, še napovedujejo vremenoslovci.