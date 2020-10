Danes nova pošiljka padavin, v nedeljo se vrača sonce

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, ki jih bo več v zahodni in južni Sloveniji. Predvsem v bližini morja bodo nastajale tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Nedelja bo večinoma sončna

Ponoči bo dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo, le na jugu in jugovzhodu države bo do jutra ostalo oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo v zahodnih krajih, kjer bo ponekod v hribih možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno

V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V torek bo oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Popoldne bo dež od zahoda postopno ponehal, še napoveduje Arso.