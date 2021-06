Danes in jutri vreme bolj muhasto, vikend spet lepši

Danes bo spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami. Temperature se bodo čez dan gibale med 22 do 26 stopinj Celzija.

Današnji dan bo spremenljivo oblačen, napovedujejo meteorologi. Razmeroma pogosto se bodo, predvsem popoldne, pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju in v krajih vzhodno od nas. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Muhasto vreme tudi prihodnje dni

Jutri se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

V soboto in v nedeljo bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne.