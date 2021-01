Možna kratkotrajna snežna ploha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes dopoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v severnem delu Slovenije, možna je kakšna kratkotrajna snežna ploha. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo izrazitejši pod Karavankami in na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.