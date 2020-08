Danes in jutri še vroče, nato se bo ohladilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno. Proti večeru bodo na severu nastale prve nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Vročina v notranjosti bo popustila.

V noči na ponedeljek se bodo krajevne padavine in nevihte od zahoda znova razširile nad večji del Slovenije. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje.