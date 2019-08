Danes in jutri še sončno, druga polovica tedna bo oblačna

Danes in jutri bo še toplo, s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Od srede naprej pa se bo pooblačilo, temperature bodo nekoliko padle.

Danes bo pretežno jasno, zvečer bodo v severni Sloveniji ob meji z Avstrijo možne posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod v severni in osrednji Sloveniji nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Od srede naprej bolj oblačno

V sredo bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo še deloma sončno in večinoma suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer okrepila. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam se bodo še pojavljale krajevne padavine. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja.