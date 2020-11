Danes bolj kislo vreme #animacija

Danes bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Na Primorskem bo zmerno do pretežno oblačno, zapihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne okoli 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Arsa.

V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo slana. Na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja. Po kotlinah se bo v jutranjih urah začela pojavljati megla.

Na Jadranu burja

V sosednjih pokrajinah bo danes oblačno z občasnim rahlim dežjem in ohladitvijo. Ob Jadranu in v Furlanski nižini se bo delno zjasnilo, zapihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Jutri bo ob morju večinoma sončno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna do močna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost umikala proti jugovzhodu.