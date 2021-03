Danes bo večinoma sončno, ogrelo se bo do 12 stopinj Celzija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več popoldne. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V sredo bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. V četrtek se bo oblačnost od zahoda povečala. Zapihal bo jugozahodni veter.