Danes bo sončno, že jutri spet dež #video

Čeprav smo v koledarsko jesen vstopili s padavinami, jih danes, kljub povečani oblačnosti, ne gre pričakovati. Že v noči na sredo se bo prehodno razjasnilo, po nižinah in v notranjosti je možnost nastanke megle in nizke oblačnosti.

Foto: Arso/meteo.si

Jutri se bodo najnižje temperature gibale od 6 do 12 stopinj, ob morju se bo živo srebro povzpelo do okoli 16 stopinj Celzija, poroča Arso.

Jutri dopoldne se bo od zahoda pooblačilo

Oblačnost pa nas bo spremljala vse do popoldneva, ko lahko pričakujemo tudi padavine. Dež bo najprej zajel kraje na zahodu in se do večera razširil nad večji del države. Zlasti na zahodu ni izključena možnost nastanka tudi kakšne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 16 pa vse do 21 stopinj Celzija. Ob morju bo zapihal šibak jugo, navaja Arso.

Foto: Arso/meteo.si

Padavine bodo v noči na četrtek ponehale, razjasnilo se bo in četrtkovo popoldne bo zopet v znamenju sonca, ki nas bo razveseljeval vse do konca tedna. Tudi v petek bo precej jasno, le zjutraj bo po nižinah in v notranjosti države megla. Popoldne bo toplo in prijetno.