Danes bo sončno in toplo

Dan bo sončen in topel, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Po precej hladnem, večinoma jasnem in ponekod meglenem jutru bo vreme čez dan dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.

Dan bo sončen in topel, zapihal bo jugozahodni veter. Predvsem v Posočju pa bo več oblačnosti in popoldne bo tam občasno rahlo deževalo, so napovedali vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Jutri bo spremenljivo oblačno, ob morju pa precej jasno. Predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo popoldne nastale posamezne plohe ali kakšna nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. Najvišje dnevne od temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna več padavin

Zvečer in v noči na četrtek se bodo padavine od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek dopoldne bodo padavine postopno ponehale, čez dan bo pretežno oblačno. V petek bodo padavine spet zajele vso državo.