Danes bo povečini snežilo

Danes bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo povečini snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Padavine bodo čez dan slabele in pozno zvečer povsod ponehale, najpozneje v jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in ob morju malo nad 0, najvišje dnevne pa od 0 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zmerno oblačno

V torek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V sredo bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Kako bo v sosednjih pokrajinah

Danes bo oblačno s padavinami. Ob morju bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Jutri se bo delno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno.