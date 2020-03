Danes bo pomladnih 22 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zjutraj se bo od zahoda razjasnilo. Čez dan bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Konec tedna ohladitev in nekaj dežja

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne bo Slovenijo od severovzhoda prešel pas padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Hladneje bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala burja.