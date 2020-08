Danes bo oblačno, jutri nekaj več sonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, predvsem v zahodni Sloveniji popoldne in zvečer tudi posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.