Črnomelj in Jastrebarsko ter 15 znamenitosti, pripravljenih na obiskovalce

Prav ta dediščina predstavlja neizkoriščeno priložnost za oživitev trgov in ulic. Kmalu bo čas za majhna zgodovinska mesta, da bodo lahko stopila iz sence velikih turističnih destinacij, kar sta tokrat v sklopu projekta kulTura storila slikovito belokranjsko mesto Črnomelj in hrvaško mesto Jastrebarsko.

Do preboja s kulturno dediščino in turizmom

Črnomelj in Jastrebarsko sta manj kot eno uro vožnje oddaljena od Ljubljane oziroma Zagreba. Povezuje ju bogata in raznolika kulturna dediščina, zgoščena v mestnem središču in tesno povezana z zgodovinskim razvojem območja na slovensko-hrvaški meji. Mesti sta prepoznali pomembnost revitalizacije svoje kulturne dediščine za razvoj trajnostnega turizma in razvijata skupni turistični produkt "kulTura", ki omogoča turistične oglede starih mestnih središč z mobilno aplikacijo in digitalno kartico ugodnosti.

Z mobilno aplikacijo in digitalno kartico so dediščino in zgodbe preoblikovali v čezmejne pakete, poučne animacije in bonitete ter se prilagodili različnim skupinam obiskovalcev. Pričakujejo 3,5-kratno povečanje števila obiskovalcev v Jastrebarskem in Črnomlju glede na izhodiščne številke v letu 2016. To bi pomenilo 9.000 dodatnih obiskovalcev v prvem polnem letu testiranja produkta.

'Kul' tura po skriti kulturni dediščini dveh obmejnih mest

Neprepoznavnost malih mest je mogoče premagati le z inovativnostjo, zato Črnomelj in Jastrebarsko uvajata drugačnost v vse elemente produkta, od podrobnosti prenove do oživljanja velikih zgodb malih ljudi.

Obmejna mesteca namreč ne morejo tekmovati z nacionalno prepoznavnimi, tradicionalno turističnimi, atraktivnimi in favoriziranimi mesti, kot so Zagreb, Pulj, Varaždin, Rovinj, Ljubljana, Piran in Ptuj. Med poletnimi dopusti se mimo teh dveh zgodovinskih biserov vozimo proti Jadranu, le redko pa si vzamemo čas, da bi ju bolje spoznali. Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko zanimiva, tako da si je vredno vzeti čas in si ju dobro ogledati.

Snovna in nesnovna kulturna dediščina ter turizem so edina razvojna priložnost na področju trajnostnega turizma in mikropodjetništva. Le s čezmejnim pristopom, vzpostavitvijo minimalnih pogojev, aktiviranjem ljudi in oblikovanjem konkretnih in preprostih rešitev za izboljšanje stanja je obmejna mesta mogoče postaviti na 'turistični zemljevid'.

Ljudje tudi vse bolj iščejo avtentična lokalna doživetja. Današnji turisti so izjemno heterogeni, ne le z vidika demografskih značilnosti in motivov za obisk destinacij, ampak predvsem z vidika pričakovanj. Prazni zidovi brez zgodb in vsebine niso več dovolj.

ČRNOMELJ: Bogata kulturna dediščina, združena v turistični produkt

"Projekt je bil za Občino Črnomelj kar zahteven zalogaj, predvsem v investicijskem delu. Investicija je bila večplastna, saj je bilo poleg obnove talnih površin in izvedbe zelo obsežnih arheoloških raziskav treba rekonstruirati tudi celotno gospodarsko javno infrastrukturo. Oboje se je izvajalo na tesnem prostoru ob vsakodnevnem življenju prebivalcev. V dveh letih gradnje je bilo treba uskladiti in rešiti marsikatero oviro, vendar smo vse uspešno rešili," je povedal župan Občine Črnomelj Andrej Kavška in dodal, da je bilo za prebivalce bivanje ob gradbišču dokaj naporno, saj so morali dolgo potrpežljivo prenašati hrup z gradbišča, tudi dostop z avtomobili je bil precej otežen.

Seznam lokacij kulTure v Črnomlju: TIC Črnomelj – Trg svobode 3 Cerkev sv. Petra – 3 (za vse vhode) – Petrov trg Glasbena šola – Ulica Mirana Jarca 2 Mestna muzejska zbirka – Ulica Mirana Jarca 3 Cerkev Sv. Duha – Ulica Mirana Jarca 20 Pastoralni center – Ulica Mirana Jarca 5 DOSTOPNO ZA INVALIDE: Občina Črnomelj je skupaj postavila deset premičnih klančin, od tega osem na območjih kulturne dediščine.

Kulturni spomenik lokalnega pomena zaživi na novo

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek Mestno jedro Črnomlja je skupaj z več kot 20 registriranimi objekti dediščine razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena.

S projektom kulTura je največ pridobilo mestno jedro. "Obnovljen je precejšen del talnih površin, ki so ustvarile lepši ambient, ne nazadnje ima mestno jedro tudi lepo urejen manjši trg s pitnikom. Prepričani smo, da bodo sedaj tudi lastniki stavb v tem delu mestnega jedra namenili več sredstev za obnovo svojih fasad. V sklopu projekta smo poskrbeli tudi za dostopnost gibalno oviranim osebam v mestno muzejsko zbirko, v Pastoralni center, obe cerkvi, glasbeno šolo in v informacijsko točko," je pojasnil župan Občine Črnomelj.

"Med korono gledamo naprej"

V času koronavirusa je vse zaprto, zato imajo razvijalci turistične ponudbe zdaj čas za načrtovanje aktivnosti, ki jih bodo izvajali, ko bo to omogočeno.

"Projekt kulTura nam je omogočil, da bodo nove dejavnosti kar se da raznolike in privlačne. Prebivalci so veseli aktivnosti v starem mestnem jedru, kar se je pokazalo v povečanem obisku tako ob postavljenem pitniku kot na splošno v jedru. Seveda takrat, ko so ukrepi dovoljevali zbiranje. Veseli nas, da smo s projektom omogočili prebivalcem višji življenjski standard, ki ga skladno z možnostmi vse bolj nadgrajujemo," je še povedal Andrej Kavšek.

Turistični zgled za druga mesta

S sodelovanjem v programu Interreg VA Slovenija-Hrvaška, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014 do 2020, želita obe mesti izkoristiti dediščino in turistične trende za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora. Čezmejnost je pomembna priložnost, da se mala obmejna mesta izpostavijo in postavijo ob bok večjim mestom.

Projekt, ki ga razvijata občina Črnomelj in mesto Jastrebarsko s partnerji, bo drugim mestecem ob meji služil kot primer, kako s promoviranjem kulturne dediščine ustvariti temelje trajnostnega turističnega razvoja.

Najlepše mestno jedro v okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna Črnomelj je v akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki jo vodi Turistična zveza Slovenije, v kategoriji mestna jedra zasedel prvo mesto. Namen projekta je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, živijo, delajo, se družijo in dopustujejo.

JASTREBARSKO: "Brez ljudi tega projekta ne bi bilo"

Mesto Jastrebarsko ima ob 13 objektih dediščine v osrčju mesta izjemen dvorec Erdody z velikim parkom.

"Naša tura poleg zgodovinskih lokacij vključuje tudi lokacije tradicionalnih jaskanskih obrti, kot je sodarstvo. Vse smo povezali s čezmejnim sodelovanjem – bogato zgodovino, vrhunsko gastronomsko ponudbo naše regije, vključili smo tudi prebivalce, brez katerih tega projekta sploh ne bi bilo," je povedal župan Jastrebarskega Zvonimir Novosel.

Seznam lokacij v Jastrebarskem: Frančiškanski samostan in cerkev Blažene Device Marije, Ulica bana Tome Erdödya Bakača 53 Obrt izdelave sodov, družina Golub, Dr. Franje Tuđmana 16 Cerkev sv. Nikolaja škofa kardinala, Alojzija Stepinca 1 Slaščičarna Jaska, Ulica Braće Kazić 7 Restavracija K Lojzeku, Trg J. J. Strossmayerja 12 Cafe, Trg J. J. Strossmayerja 4 Caffe bar Haustor, Ulica Braće Kazić 12 Caffe bar Urban, Dr. Franje Tuđmana 14 Info center Jaska, Vladka Mačeka 2 DOSTOPNO ZA INVALIDE: V Jastrebarskem so postavljene premične klančine na skupaj devetih lokacijah, od tega na treh kulturne dediščine, pet na lokacijah gostinskih objektov, ki so na turistični poti kulture in ena v informacijskem centru Jaska.

Ponosni na to, da je vsaka znamenitost prilagojena ljudem z ovirami

Župan Jastrebarskega Zvonimir Novosel "Mislim, da smo naredili velik korak k prepoznavanju 'Jaske' ne le kot vinorodne pokrajine, temveč tudi kot privlačnega zgodovinskega območja, kjer so Vladko Maček, grof Stjepan Erdödy, dr. Ante Starčević in številni drugi zgodovinsko pomembne osebe, ki jih je mogoče tudi 'srečati' na naših organiziranih turah. V zvezi s kulturnim izdelkom smo še posebej ponosni na to, da je prilagojen vsakemu obiskovalcu, tudi ljudem s telesnimi ovirami. Najpomembneje pa je, da smo z oživitvijo kulturne dediščine obstoječih virov ustvarili temelje za trajnostni razvoj turizma."

Kulturni zaklad v neposredni bližini Zagreba

Od zdaj naprej Jastrebarsko ne bo več tranzitna lokacija, skozi katero ljudje samo prehajajo.

"Zdaj se ustavijo, ker so odkrili, da je tam, v neposredni bližini Zagreba, pravi kulturni zaklad. Poleg tega je zelo pomemben tudi naložbeni vidik tega projekta, ki bo za naše sodržavljane in obiskovalce ostal tudi v prihodnje – in to je, da je na Jastrebarskem Turistično informacijski center uredil kot ključno informacijsko točko za vse obiskovalce in kot prvi gradil paviljon v parku Erdödy Castle korak v revitalizaciji gradu Erdödy.

Korona jo je zagodla prav vsem turističnim destinacijam. "Nihče ni mogel predvideti takšnih razmer, ko smo sredi leta 2018 začeli projekt, vendar smo vse projektne aktivnosti uspešno prilagodili trenutnim razmeram. Številni turistični in kulinarični blogerji ter vplivneži so si doslej ogledali turo in iz prve roke videli, kako bogata je zgodovinska dediščina Jaske in Črnomlja. Korona bo minila, rezultati projekta pa bodo ostali dolgotrajni. Sodelovanje je ključnega pomena za vse, danes pa je treba ceniti tudi to, da imaš dobrega soseda," je še dodal župan Jastrebarskega.