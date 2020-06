Čez dan so mogoče posamezne krajevne plohe in nevihte

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več oblačnosti bo na vzhodu. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo tu in tam še krajevne plohe, sprva tudi kakšna nevihta.

V soboto bo sončno, bolj oblačno bo v vzhodnih krajih. Predvsem popoldne bodo še nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bodo možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. V ponedeljek bo sončno in topleje. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter.

V petek in soboto bodo vremensko občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave, še navaja Arso.