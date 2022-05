Čez dan bo sončno, zjutraj megla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Popoldne bo predvsem v hribih nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, popoldne in zvečer bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od devet do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo sprva sončno, popoldne bo oblačnost naraščala in začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo sprva pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Čez dan se bo jasnilo. Nekoliko hladneje bo.

Foto: ARSO Meteo