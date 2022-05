Vreme: danes predvsem sončno, jutri že plohe in nevihte

Jutri bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi osrednje kraje.

Danes bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, napovedujejo na Agenciji za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo notranjost Slovenije od severa zajele plohe in nevihte. pic.twitter.com/QIvJFYkQag — ARSO vreme (@meteoSI) May 12, 2022

Jutri dopoldne bo sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte.

V nedeljo bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto.

Zanimivi vremenski dogodki za 12. maj v preteklosti

Leto 1978 – Izjemno hladno majsko jutro, predvsem v višjih legah in na severovzhodu. Na Kredarici (2514 m) je bila minimalna temperatura –12,7 stopinje Celzija, na Krvavcu (1740 m) –9,1 stopinje Celzija, na Kumu (1218 m) –6,0 stopinje Celzija, v Murski Soboti –4,2 stopinje Celzija in na Šmarni gori nad Ljubljano (665 m) –2,9 stopinje Celzija.