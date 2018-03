Četverici za prevežanje ilegalcev skupaj 34 mesecev zapora

Štirje srbski državljani, ki so konec lanskega leta prek meje s Hrvaško nezakonito pripeljali osem ilegalnih prebežnikov, so si prislužili skupno 34 mesecev zapora, danes poročajo Primorske novice. Prebežniki iz Pakistana so organizatorjem za pot iz Srbije do Italije plačali od 3.000 do 4.000 evrov.

Četverico Srbov, starih med 19 in 44 let, so policisti konec lanskega leta zasačili pri Podgradu in vse priprli, tožilstvo pa je proti njim spisalo obtožbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Vsem štirim je sodnik podaljšal pripor

Enaindvajsetletnik iz Beograda, ki bi za prevoz zaslužil 1.200 evrov, je kaznivo dejanje priznal in ga obžaloval ter bil nato obsojen na devet mesecev zapora in 300 evrov kazni. V začetku tedna je krivdo priznal tudi 44-letnik iz Pančeva, ki bi za prevoz dobil 800 evrov. Prislužil si je devet mesecev zapora in 600 evrov kazni.

Že pred dnevi pa sta krivdo priznala 27 in 19 let stara soudeleženca, ki sta bila z avtom v vlogi predhodnice, ki bi opozarjala na nevarnost morebitnih policijskih patrulj. 19-letni sopotnik je bil obsojen na sedem mesecev zapora in 80 evrov kazni, voznik pa si je prislužil devet mesecev zapora in 300 evrov kazni. Vsem štirim je sodnik tudi podaljšal pripor, še navajajo Primorske novice.