Četrtek z napako, nato znova sončno in vroče

Danes bo deloma sončno, predvsem popoldne bo povečana koprenasta oblačnost. V severozahodni Sloveniji bo popoldne ali zvečer možna kakšna nevihta. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na vzhodu do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 22, drugod od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija.

Petek in sobota sončna in vroča

V petek bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto bo jasno in vroče.