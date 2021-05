Četrtek bo v znamenju oblakov

Nestanovitno vreme se nadaljuje. Dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, najkasneje na Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija.

Pihal bo hladen jugovzhodni veter, na Primorskem in Notranjskem se lahko pojavijo manjše krajevne padavine, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Tudi zadnji dan tega tedna bo oblačen. Na zahodu se bodo že zjutraj začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne od severa okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Lahko nastane tudi kakšna nevihta. Popoldne bo na severovzhodu zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 9 do 14, na jugu od 16 do 21 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo zvečer spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

Kakšen bo vikend?

V noči na soboto bo dež oslabel in ponehal. Čez dan bo sončno in suho. Podobno vreme bo v nedeljo. Po razmeroma hladnem jutru se bo čez dan ogrelo. V soboto in nedeljo bo sončno. Jutro bo razmeroma hladno, čez dan pa bo postopoma topleje.