Centralka – mestna aplikacija in kartica Celja za bolj udobno in do okolja prijazno mobilnost

Oglasno sporočilo

V Celju je izšla Centralka , enotna mestna aplikacija in kartica, ki združuje in digitalizira tri že uveljavljene oblike mobilnosti v Mestni občini Celje. Omogoča brezgotovinsko plačevanje parkirnine, kupovanje vozovnic za mestni potniški promet (Celebus) in uporabo javnega sistema izposoje koles (KolesCE). Uvedba Centralke predstavlja zaključno fazo projekta Upravljanje mobilnosti v MOC, katerega del so tudi elektronske informativne table na vpadnicah v mesto, ki prikazujejo razpoložljivost prostih parkirišč v Celju. Te prikazuje tudi aplikacija Centralka, ki bo prinesla še nekatere ugodnosti.

Sodobnejše plačevanje parkirnine

Najbrž vam izkušnja brskanja za kovanci in preštevanja, ali jih imate dovolj, na kakšnem od celjskih parkirišč ni neznanka. Ali pa slaba volja, ker parkomat kovancev ne vrača! Pa kroženje z avtomobilom po mestu, ko iščeš prosto parkirno mesto, kar je lahko precej stresno za tistega za volanom in zelo neprijetno za vse, ki vdihavajo nepotrebne hlape.

Foto: Mestna občina Celje (Matjaž Jambriško)

Omenjene težave vsaj delno odpravlja Centralka, ki je mobilna aplikacija s številnimi prednostmi in fizična kartica, s katero lahko plačujete določene storitve.

Aplikacija poleg plačevanja parkirnine omogoča tudi pregled nad prostimi parkirnimi prostori. Mesto za parkiranje lahko najdete že s pogledom v aplikacijo Centralka, ki si jo namestite na telefon. Kot smo že omenili v uvodu, pa se je s prostimi parkirišči v Celju mogoče seznaniti tudi na elektronskih prikazovalnikih.

Če se pri kakšnem pomembnem opravku ali pa na kavi zadržite dlje, kot ste predvidevali, lahko za podaljšanje parkirnine poskrbite kar z aplikacijo, hitenje do parkomata in avtomobila ni več potrebno. Skratka, parkiranje v Celju je s Centralko veliko prijaznejše do uporabnikov.

Foto: Mestna občina Celje

Celebus in enotna vozovnica

Javni prevoz je s Centralko cenejši, saj aplikacija in kartica omogočata neomejeno število dnevnih voženj. V mobilni aplikaciji lahko preverimo, kdaj točno bo Celebus, s katerim se želimo peljati, na naši postaji. Samo klik na telefonu nas loči od informacije, ali je avtobus za vogalom ali ga bo treba čakati. Tako lahko čas, ki bi ga sicer namenili postopanju na avtobusni postaji, izkoristimo za kakšno prijetnejše opravilo.

Foto: Mestna občina Celje (Matjaž Jambriško)

Pregled nad razpoložljivostjo "kolesc"

Uporabniki sistema KolesCE, ki je v Celju tako kot Celebus zelo dobro zaživel, lahko v mobilni aplikaciji kot doslej najamejo kolo, ki ga izberejo na eni izmed številnih postaj v središču, na robu mesta ali na terminalu. Aplikacija prikazuje, koliko koles je na voljo na posameznih postajah v mestu in kje so prosta mesta, da lahko kolo vrnemo.

Dobroimetje polnimo s plačilno bančno kartico in PayPalom. Tisti, ki raje poslujejo z gotovino, lahko denar na aplikacijo oziroma kartico naložijo na štirih prodajnih mestih.

Foto: Mestna občina Celje (Novisuals)

Zvestoba Centralki bo nagrajena

Ena od pomembnih prednosti in ugodnosti, ki jih prinaša Centralka, je lojalnostni sistem. "Vsak registrirani uporabnik Centralke bo vključen v shemo 'bogatenja dobroimetja', kar pomeni, da bo prejemal nagrade v obliki dobroimetja na kartici. Tako bodo registrirani uporabniki Centralke prihranili. Še posebej bodo ugodna promocijska obdobja," je povedal Boštjan Golež, vodja produkcijske ekipe za Centralko in vodja projekta Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje, katerega del je Centralka in ki je bil financiran iz mehanizma Celotnih teritorialnih naložb.

Prihodnost

Centralka predstavlja tudi potencial za nove uporabne storitve, tako se lahko nadejamo, da bomo v prihodnosti z njo plačevali muzejske vstopnice, oglede znamenitosti, storitve mestne uprave in javnih podjetij, razmišlja Boštjan Golež.

Centralka kot orodje trajnostne mobilnosti in pametnega mesta Celje je mesto, ki se aktivno posveča trajnostnemu razvoju in uveljavljanju koncepta pametnega mesta. Za zadnjega veljajo tista mesta, ki uporabljajo tehnologije in inovacije za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, zmanjšanje emisij in optimizacijo infrastrukture. Ena izmed ključnih sestavin pametnega mesta je trajnostna mobilnost, kar pomeni, da se spodbuja uporaba do okolja prijaznih oblik prevoza, kot so kolesarjenje, hoja, javni prevoz in električna mobilnost. Zavedanje pomena trajnostne mobilnosti je v Celju močno prisotno, zato se v zadnjih letih v mestu in njegovi okolici intenzivno dela na izboljšanju javnega prevoza, kolesarske infrastrukture, pešpoti in urejanju urbane podobe. Celje se s svojimi aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti in razvoja pametnega mesta uvršča med najnaprednejša mesta v Sloveniji, kar dokazuje tudi projekt Centralka.

Naročnik oglasnega sporočila je Mestna občina Celje.