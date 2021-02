Danes bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do osem stopinj Celzija, jutri se bo s prihodom jugozahodnega vetra pooblačilo in otoplilo. Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena, pa se glasi eden od pregovorov, ki so ga ljudje izrekali na današnji dan.

Danes bo večinoma sončno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva delno jasno, le na zahodu pretežno oblačno. Čez dan se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na vzhodu do 13 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, napovedujejo vremenoslovci.

Kristjani danes zaznamujejo svečnico, ko se po cerkvenem koledarju končuje božični čas. S svečnico je povezanih tudi več ljudskih pregovorov, ki se nanašajo na vreme. Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena, se glasi eden od njih. Prav tako je znan pregovor, po katerem se takrat, ko na svečnico sneži, že vigred (pomlad) oglasi. Za letošnjo svečnico vremenoslovci sicer napovedujejo pretežno sončno vreme.