Čaka nas še nekaj dni vročine

V dneh, kakršen bo današnji, lahko temperature v avtomobilih, ki so izpostavljeni soncu, hitro presežejo 40 stopinj Celzija. Foto: Matic Tomšič

Danes bo pretežno jasno in vroče, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje. Temperature se bodo ponekod po Sloveniji čez dan povzpele tudi do 34 stopinj Celzija. Manjšo osvežitev Arso pričakuje šele v torek.

Zelo poletno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 31, na Primorskem pa do kar 35 stopinj Celzija, bo tudi v nedeljo.

Za ponedeljek slovenski meteorologi napovedujejo sončno in celo zelo vroče vreme, prve plohe in nevihte pa lahko pričakujemo šele v torek popoldne in zvečer.