Brez izpita zaradi alkohola? Preberite, kako naprej!

Jesen je čas trgatev in martinovanja, ko marsikdo pregloboko pogleda v kozarec vina. Čeprav so ti trenutki prijetni, se lahko hitro spremenijo v moro, če se po uživanju alkohola usedemo za volan. Ko nas v prekršku zaloti policist in opravimo test alkoholiziranosti, je posledica prevelike vrednosti odvzem izpita . A brez skrbi, Pravnik na dlani ima rešitev, da pridobite vozniško dovoljenje nazaj in se vrnete na ceste.

Vožnja pod vplivom alkohola in kazni

Vožnja pod vplivom alkohola je med najhujšimi prekrški, saj predstavlja resno nevarnost za vse udeležence v prometu. Če ste udeleženi v prometni kontroli in je vaša stopnja alkohola v krvi višja od dovoljenih mej, lahko prejmete denarno kazen (najmanj 300 evrov) in kazenske točke (najmanj štiri točke), izgubite vozniško dovoljenje, vas pridržijo na policijski postaji ...

Dovoljena meja alkohola v krvi je na testu največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila alkohola). V tem primeru sledijo finančna kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk ter odvzem vozniškega dovoljenja.

Test alkoholiziranosti

Test alkoholiziranosti

Policisti izvajajo preglede alkoholiziranosti z alkotestom. Namen testa je zagotoviti varnost na cestah tako za voznika kot tudi za druge udeležence prometa. Če zavrnete alkotest, se to šteje za prekršek, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja in visoko denarno kazen. V takem primeru pogosto odredijo tudi pridržanje in nadaljnje postopke, ki vključujejo odvzem krvi za določitev natančne stopnje alkoholiziranosti.

Če vas ustavijo in zahtevajo alkotest, ga ne zavrnite, saj bi to pomenilo najvišjo kazen (1200 evrov in 18 točk). Če menite, da je rezultat nepravičen, jasno izrazite svoje nestrinjanje policistu, ki bo vašo opombo zapisal v zapisnik. Vljudno predlagajte test z etilometrom, vendar sprejmite test, ki ga določi policist, saj zavrnitev prinaša enake posledice kot zavrnitev alkotesta.

Kako do vrnitve vozniškega dovoljenja?

Čeprav je izguba vozniškega dovoljenja lahko velika težava, obstajajo možnosti, da ga pridobite nazaj tudi brez ponovnega opravljanja izpita. Pomembno je, da ukrepate takoj in za pomoč prosite izkušenega Pravnika na dlani, ki vam bo pomagal pripraviti ustrezen predlog za vrnitev dovoljenja.

Kako do vrnitve vozniškega dovoljenja?

Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, imate 15 dni časa, da s predlogom zaprosite, da vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrnejo. To pomeni, da lahko vozite do trenutka, ko bo vaš primer obravnavan in ko bo sodišče sprejelo odločitev o morebitnem trajnem odvzemu izpita. Predlog mora biti dobro argumentiran in priložiti morate tudi zdravniško potrdilo. Če je prekršek resen, lahko sodišče z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno (gre za trajni odvzem izpita). Ko odločba postane pravnomočna, imate spet na voljo 15 dni, da sodišču predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben in ne boste ponovno storili podobnega prekrška. Tudi na tem mestu vam polagamo na srce, da poiščete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

