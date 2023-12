Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v Božičke, so se danes po vrveh spustili s strehe klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in tako razveselili otroke v bolniških sobah. Veliko ljudi je spremljalo njihov spust tudi zunaj pred stavbo.

"Božički v tem času vsako leto obiščemo otroke po bolnišnicah in če jim s svojim spustom vsaj za trenutek polepšamo bivanje v bolnišnici, je naš namen dosežen," je povedal njihov predstavnik Bernard Štiglic.

V zadnjih treh tednih beležijo porast števila hospitalizacij otrok

Predstojnik klinike za pediatrijo UKC Maribor Jernej Dolinšek pozdravlja akcijo, ki poteka že deseto leto. "Želeli bi si, da je v decembru tudi nekaj snega, da bi bil današnji dogodek še čarobnejši. A seveda otroci v bolnišnici žal ne morejo uživati v snegu, tukaj so, ker so bolni, in če jih obiščejo Božički in jim pomahajo skozi okno ter jim vsaj za trenutek polepšajo bivanje v bolnišnici, ki nikoli ni prijetno, je to zelo velika stvar," je dejal.

Verjame, da to prispeva tudi k hitrejši ozdravitvi. "Božički prinašajo darila, odgovarjajo na želje in s tem pomagajo našim otrokom lažje preživeti čas v bolnišnici," je povedal Dolinšek.

Pojasnil je, da v zadnjih treh tednih beležijo porast števila hospitalizacij otrok, predvsem zaradi respiratornih okužb. "Virusov je veliko in zdi se, da bo to še nekaj časa trajalo," je dejal.

Spust Božičkov je tako kot prejšnja leta priredil Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije. "Na Hitradiu Center se zavedamo, da je bolezen že sama po sebi za otroke in njihove starše neprijetna in stresna. Decembra, ko je mesec bližine in topline, si otroci še toliko bolj želijo biti v družbi svojih najdražjih, zato je bivanje v bolnišnicah še toliko težje. Prav zato želimo otrokom in požrtvovalnim zdravstvenim delavcem s tradicionalno akcijo polepšati praznike in jim na obraz narisati nasmeh," je sporočil Gregor Memedović, direktor družbe Nextmedia, pod okrilje katere spada Hitradio Center.

Z ljubljanske pediatrične klinike se bodo Božički spustili v ponedeljek opoldne.