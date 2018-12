Borut Pahor pomagal pri peki piškotov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni praznikov ne bodo preživeli doma, a bo pri njih kljub temu zadišalo po božiču. Že šesto leto zapored je za to poskrbel tudi predsednik države Borut Pahor, ki je tudi letos pekel božično pecivo skupaj z varovanci CUDV Draga.

Predsednik države je dejal, da so mu sicer slane stvari ljubše od sladkih, a kljub temu je letos že petič zaporedoma piškote pekel skupaj z varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga). Kot je priznal, mu brez dodatnih rok ne bi uspelo.

"Letos so se nam pridružili tudi mladi iz Doma Malči Beličeve. Skupaj z njimi in prostovoljci ustvarjamo nekaj dobrega za tiste, ki imajo v življenju malo manj sreče," je dejala direktorica VDC Draga Valerija Bužan in dodala, da tudi zaradi tradicionalne peke piškotov vedno nestrpno čakajo na božični dan.

Pahor je že petič zaporedoma pekel piškote z varovanci CUDV Draga. Foto: Planet TV

"Zdaj se že peto leto zaporedoma dobivamo tu in pečemo piškote. Lepo jih zavijemo in pošljemo tistim, ki se bodo zvečer tega razveselili. Mislim, da se prav začenjamo veseliti drug drugega," je dejal predsednik Borut Pahor.