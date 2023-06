S podelitvijo nagrad se zaključuje 58. Borštnikovo srečanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obdobje izbora tekmovalnih predstav, ki se potegujejo za nagrade na Borštnikovem srečanju, po novem ustreza koledarskemu letu. Tako je bila selektorica Vilma Štritof zadolžena za ogled predstav, ki so bile v slovenskih gledališčih premierno uprizorjene od 1. januarja do 31. decembra 2022. V tekmovalni program je uvrstila največje možno število predstav − 12.

Strokovno žirijo, ki je na festivalu ocenjevala predstave, sestavljajo gledališki in literarni kritik Matej Bogataj, hrvaška igralka in režiserka Senka Bulić, režiser Peter Petkovšek, dramaturginja Ajda Rooss in nemški režiser Johannes Nölting.

Najboljše bodo razglasili na nocojšnji sklepni slovesnosti v Dvorani Ondine Otte Klasinc Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor. Prireditev v režiji Edwarda Cluga bo povezovala igralka Julija Klavžar, v umetniškem programu pa sodelujejo člani Opere in Baleta SNG Maribor.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, v Mariboru prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Prejšnja leta je potekal v jesenskem času, pred dvema letoma pa so ga prestavili na začetek poletja.