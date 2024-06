Občina Bohinj v glavno poletno turistično sezono vstopa z nekaj spremembami, ki sledijo začrtani strategiji trajnostnega upravljanja destinacije. Okrepili so linije organiziranih prevozov, ki pa bodo odslej za obiskovalce plačljive. Vzpostavili so tudi območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja (modre cone) v Bohinjski Bistrici.

Kot so danes sporočili z bohinjske občine, so ukinili dve začasni parkirišči ob jezeru in kot alternativo zagotovili parkirna mesta na Nomenju in v Bohinjski Bistrici. V največjem naselju v Bohinju je od 1. junija vzpostavljen parkirni režim, ki omogoča brezplačno kratkotrajno parkiranje na obstoječih parkiriščih.

Za imetnike parkirne kartice Občan, Lastnik počitniškega objekta ter Prijatelji Bohinja pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirna kartica za tekoče leto.

Začel voziti tudi električni kombi

Zaveza Občine Bohinj je zmanjšati individualni motorni promet v dolini in povečati prihod na destinacijo z alternativnimi, bolj trajnostnimi sredstvi. Parkirna mesta bodo zato zagotovili tudi na novem parkirišču na Nomenju. Obe ukinjeni začasni parkirišči, Labora in Kristal, sta se uporabljali in bili delno zasedeni samo na vrhuncu turistične sezone.

Na območju Občine Bohinj je junija začel voziti tudi električni kombi, s katerim bodo občani Bohinja dobili možnost lažjega dostopa do zdravnika, kulturnih prireditev, popoldanskih interesnih dejavnosti, predvsem na območjih, ki niso pokrita z javnim potniškim prometom ali pa je ta slabše razvit. Po navedbah občine gre za pilotni projekt. Na podlagi izkazanih potreb uporabnikov ter letošnjih izkušenj bodo v prihodnjih letih izvajanje prevozov ustrezno prilagodili.

Občina Bohinj je letos začela tudi novelacijo celostne prometne strategije Za cvetoči Bohinj, za katero je pridobila državna sredstva na razpisu ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V pripravo strategije bo vključena tudi širša javnost. Temeljni cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter povečati privlačnost naselij za prebivalce in obiskovalce.

Poskusno spremljanje obiska na območju parka

Javni zavod Triglavski narodni park medtem poziva obiskovalce k odgovornemu obisku destinacij na celotnem območju parka in uporabi javnih prevozov v poletni sezoni. Park letos kot poskusno uvaja sprotno spremljanje obiska na območju narodnega parka. Obiskovalci lahko po novem na spletni strani sta.si/qQQPqZ spremljajo, koliko prehodov štejejo števci obiska na različnih lokacijah po parku.

Deset števcev pošilja podatke enkrat dnevno, tako da je možno za en dan nazaj ali za dlje v preteklost preveriti, koliko obiskovalcev je obiskalo določeno točko v parku. Gre za pilotno aktivnost, ki predstavlja inovativen pristop spremljanja obiska v mednarodnem alpskem prostoru, so še zapisali na Občini Bohinj.