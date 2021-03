Bodo tu zgradili največjo sončno elektrarno v Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kraškem robu bi v prihodnje utegnila nastati največja sončna elektrarna v Sloveniji. V družbi Elektro Ljubljana Obnovljivi viri energije, ki v projektu nastopa kot izvajalec, poudarjajo, da je projekt pomemben za razvoj področja obnovljivih virov energije in da so mu bili predstavniki tamkajšnje agrarne skupnosti večinoma naklonjeni.

Fotovoltaična elektrarna na Kraškem robu naj bi imela med 50 in 100 megavati moči in bi s tem lahko postala največja tovrstna elektrarna v Sloveniji. So se pa po poročanju medijev med domačini pojavile tudi določene skrbi, saj naj bi s tem izgubili okoli 50 hektarjev kraških travnikov, ki jih uporabljajo za pašo goveda, navaja STA.

V družbi Elektro Ljubljana Obnovljivi viri energije, hčerinskem podjetju Elektra Ljubljana, so za STA poudarili, da se zavedajo pomena vlaganj v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ter da je krepitev njihovega deleža v strukturi proizvodnje električne energije v Sloveniji tudi eden ključnih ciljev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije, poroča STA.

Slovenija na tem področju občutno zaostaja za strateškimi cilji

Ob spremljanju dogajanja na trgu električne energije opažajo, da Slovenija na področju proizvodnje iz obnovljivih virov občutno zaostaja za strateškimi cilji, zapisanimi v nacionalnem načrtu. Prav zato menijo, da bi projekt sončne elektrarne na Primorskem lahko bil pomemben za razvoj tega področja, še navaja STA.

Več podrobnosti o samem projektu pa za zdaj niso dali, saj pri njem nastopajo le v vlogi izvajalca. Namreč, prosili so jih le za sodelovanje pri tehnični evalvaciji projekta, medtem ko v ostale aktivnosti podjetja niso vključili. Predstavnik Elektra Ljubljana Obnovljivi viri energije se je s predstavniki Agrarne skupnosti Dol, kamor sodi območje, predvideno za postavitev elektrarne, srečal le enkrat, ob tej priložnosti pa so bili projektu skoraj vsi naklonjeni, so dodali.

Po poročanju Primorskih novic naj bi investitor neuradno bilo rusko podjetje.

STA se je za dodatna pojasnila obrnila tudi na Krajevno skupnost Črni Kal, a neuspešno, še piše STA.