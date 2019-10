Bodo svojci umrlih deklet pred diskoteko Lipa dočakali odškodnino? #video

Tudi po 14 letih ni pravice, niti centa odškodnine za družine treh deklet, ki so decembra 2005 v Spodnjih Pirničah umrle v množici pred diskoteko Lipa. Robert Tomaž Zavašnik se je z begom na Hrvaško elegantno izognil petletni zaporni kazni. Zavašnikovi pa v neposredni bližini nekdanje diskoteke še naprej služijo, saj od poletja oddajajo mobilne hiške. Medtem pa svojcem umrlih deklet od dosojenih 205i tisoč evrov niso izplačali še niti centa, so poročali v oddaji Planet 18.

Zadoščenja zanje ne bo niti ob razprodaji skoraj milijon evrov vrednih nepremičnin Zavašnikovega očeta, ki so se znašle na javni dražbi. Premoženje Franca Zavašnika gre na dražbo po izklicni ceni 645 tisoč EUR, družine pokojnih deklet pa si od razprodaje v najboljšem primeru lahko obetajo 14 tisoč evrov.

Pred petimi leti primer zastaral

Tragedija se je zgodila 23. decembra leta 2005. Takrat se je obetala se je nora božična zabava, ki pa se je spremenila v tragedijo, ki ni bila pozabljena. Vsaj ne za svojce treh mladoletnih deklet, ki jih je množica pred diskoteko Lipa poteptala do smrti.

Lastnika diskoteke, Roberta Tomaža Zavašnika, so priprli kmalu po tragediji. Ugotovili so, da je diskoteka obratovala in poslovala brez težav kljub dejstvu, da so bili proti njej sproženi številni postopki zaradi nepravilnosti. Sodni mlini so mleli počasi, svojci umrlih deklet pa so se morali spopasti s kruto realnostjo.

Zavašnik je bil nato štiri leta po tragediji vendarle obsojen na petletno zaporno kazen, zaradi povzročitve splošne nevarnosti v diskoteki Lipa, a za rešetke mu zaradi smrti mladoletnic ni bilo treba nikoli. Kmalu po sodbi je pobegnil iz države, kljub iskanju z mednarodno tiralico pa je primer junija 2014 zastaral.

Odškodnine svojci še vedno niso dobili

Vmes naj bi se skrival v hrvaški Istri, nato pa se je, po preteku tiralice, vrnil domov. Čeprav je bila svojcem priznana odškodnina 205 tisoč evrov, do današnjega dne niso dobili niti centa.

Pohlep Zavašnikove žene dalje ne glede na žrtve, za katere jim ni mar. Po tem, ko so nekajkrat poskušali obuditi Lipo pod različnimi imeni, ta še vedno vztraja pod aktualnim imenom klub Seven, a interesa za obisk očitno ni - na Facebook dogodku četrtkove halloween zabave ni udeležbo potrdil prav nihče.

Foto: Planet TV Je pa nasprotno interes za nov družinski biznis Zavašnikovih - šest montažnih hišk, ki jih na spletu oglašujejo pod imenom Village Lipa. Na današnji dan na svetovni platformi za iskanje nastanitev Booking.com je cena za nočitev 110 evrov, kljub temu, da nimajo dovoljenj.

Inšpekcije vodijo postopke tako zaradi nelegalno postavljenega parkirišča kot zaradi postavitve počitniških hišic, kar pa jih spet ne gane.

In medtem, ko Robert Zavašnik nikoli ni sedel zaradi tragedije izpred skoraj 14-ih let in ko je njegov oče, Franc Zavašnik, dosegel preklic dražbe družinskih nepremičnin, Milena Zavašnik nov družinski turistični posel preprosto vodi preko zavoda Elanca. In to le streljaj stran od kraja kjer so tiste usodne decembrske noči ugasnila tri mlada življenja.