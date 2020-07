Bo Slovenija odstopila od marakeškega sporazuma? "MZZ preuči vsak sklep odbora DZ, ki ga dobi."

Vsak sklep odbora za zunanjo politiko ali katerega koli drugega odbora preučimo, ko ga dobimo na ministrstvo. Na podlagi tega se potem ustrezno opredelimo, ali sodi v našo pristojnost ali ne oziroma ali terja kakšno aktivnost ali ne. Enako bomo ravnali tudi v tem primeru, je dejal Logar na novinarski konferenci v Bruslju v odgovoru na vprašanje, kakšni so načrti vlade po pozivu odbora, piše STA.

Odbor DZ za notranje zadeve je sredo zvečer vladi priporočil odstop Slovenije od marakeškega globalnega sporazuma o varnih, zakonitih in urejenih migracijah, je po seji potrdil predlagatelj, predsednik odbora Branko Grims (SDS). Ta sporazum je namreč po njegovih besedah le črka na papirju in z odstopom bi Slovenija dala nedvoumen signal nezakonitim migrantom, da ne želi biti ciljna država.

Grimsov predlog je podprlo osem poslancev, noben ni glasoval proti. Proti niso glasovali niti poslanci strank, ki so doslej glasno nasprotovale odstopu Slovenije od tega sporazuma, piše STA.

Kot so danes za STA pojasnili v LMŠ, poslanca Rudi Medved in Nik Prebil na seji odbora o tem sklepu nista glasovala, saj se nista strinjala, da se o takem sklepu sploh glasuje. Gre namreč za pomembno in kompleksno temo, o kateri bi pred odločanjem o kakršnemkoli sklepu morali opraviti širšo razpravo. Pri tem bi pričakovali tudi pojasnila zunanjega ministrstva. Glasovala pa sta proti sklepu, s katerim je odbor vladi predlagal ponovno vložitev predloga za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.

Član odbora iz SD Predrag Baković je pojasnil, da se je glasovanja vzdržal, saj je omenjeni sklep odbora po njegovem mnenju še ena od razprav, namenjenih sami sebi. Vlada lahko brez soglasja, priporočil in usmeritev DZ glede tega deluje avtonomno, je opozoril, piše STA.

Bi pa od vladajoče koalicije in pristojnih ministrstev bolj kot neplodne razprave o sporazumih glede ilegalnih migracij pričakoval konkretne predloge o tej problematiki. Med drugim tudi o razmisleku, da bi se ilegalne migrante vračalo v matične države, če so te varne in če so take vrnitve v skladu s konvencijami, azilno ter ostalo zakonodajo, je sporočil.

Iz poslanske skupine SMC pa so sporočili, da je marakeška deklaracija politični akt, ki na najvišji ravni zagovarja spoštovanje človekovih pravic. Države podpisnice so se na ta način zavezale h globalni odpravi vzrokov nezakonitih migracij in preprečevanju tihotapljenja ter trgovine z ljudmi. Pri tem poudarjajo, da odstopu od marakeškega globalnega sporazuma niso naklonjeni, še piše STA.