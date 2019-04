Bertoncelj v Washingtonu: Načrtovana pot se jim zdi prava

Finančni minister Andrej Bertoncelj se je ob robu spomladanskega zasedanja Svetovne banke in IMF v Washingtonu sestal s predstavniki obeh organizacij. Ti so v luči mednarodnih razmer izpostavili pomen ustrezne fiskalne politike in strukturnih reform, Slovenija pa pravo razmerje med javnofinančno stabilnostjo in blaginjo državljanov.

Slovenska delegacija, v kateri je poleg ministra med drugimi tudi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, se je srečala z vodilnimi predstavniki Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (IMF), med njimi z namestnico izvršne direktorice IMF Carlo Grasso, namestnikom direktorja za fiskalno politiko IMF Gerdom Schwartzem in regionalnim podpredsednikom Svetovne banke Cyrilom Mullerjem, so sporočili z ministrstva za finance.

Sogovorniki so v okoliščinah, ko se ohlaja globalno gospodarstvo, povečujejo tveganja in nadaljuje ekspanzivna denarna politika, izpostavili pomen ustrezne fiskalne politike in izvajanja strukturnih reform za izboljšanje produktivnosti, poslovnega okolja in dviga potencialne gospodarske rasti.

Predstavniki Slovenije pa so pojasnili, da želi vlada s fiskalno politiko doseči pravo razmerje med javnofinančno stabilnostjo ter razvojno naravnanostjo in blaginjo državljanov. Sogovorniki so ocenili, da je Slovenija na tem področju naredila znaten napredek, so navedli na ministrstvu.

Bonitetne agencije Sloveniji ohranjajo pozitivne obete

Delegacija se je srečala tudi s predstavniki bonitetnih agencij S&P, Fitch in Moody's ter jih med ločenimi sestanki seznanila z gospodarskimi in javnofinančnimi rezultati. "Iz pogovorov izhaja, da so ocene ekonomskega stanja za Slovenijo pozitivne in da sodimo med države, za katere agencije kljub ohlajanju mednarodnega poslovnega okolja ohranjajo pozitivne obete," pravi ministrstvo.

"Ocene ekonomskega stanja za Slovenijo so pozitivne. Napovedi gospodarske rasti za letos tako IMF kot Umarja so pri 3,4 odstotka, kar je več kot dvakrat višje kot za območje z evrom. Sodimo med redke države, za katere bonitetne agencije ohranjajo pozitivne obete," je v telefonskem pogovoru za STA dejal minister Bertoncelj.

Predstavniki Svetovne banke in IMF so po Bertocljevih besedah pozitivno ocenili načrte vlade glede fiskalne politike in reform za naslednja leta. Zelo pozitivno so ocenili načrtovani presežek sektorja država v višini 0,8 odstotka BDP v letošnjem letu in enega odstotka BDP v letu 2020, posebej so tudi izrazili zadovoljstvo z načrtovanim zniževanjem javnega dolga, je povedal minister.

Bertoncelj: Načrtovana pot se jim zdi prava

"Zavedamo se, da je naš dolg visok, nominalno 32 milijard evrov, pri čemer je bil velik del, okoli 24 milijard, 'pridelan' zaradi proračunskih primanjkljajev. Zato se jim zdi naša načrtovana pot - proračunski presežki in zmanjševanje javnega dolga - prava," je dodal.

Ključno bo tudi izvajanje strukturnih ukrepov oz. reform. Kot je povedal minister, je sogovornikom predstavil načrtovane ukrepe za davčno razbremenitev dela in dodatno obremenitev kapitala ter na področju upokojevanja in trga dela.

"Zelo so pozdravili naš napor na področju izvajanja reform. Naše poslovno okolje in ukrepe na tem področju ocenjujejo pozitivno," je strnil Bertoncelj.

Čeprav se kratkoročne napovedi gospodarske rasti znižujejo, so obeti za srednjeročno obdobje bolj pozitivni

Spomladansko zasedanje Svetovne banke in IMF se bo končalo danes z zasedanjem mednarodnega monetarnega in finančnega odbora (IMFC) ter skupnega razvojnega odbora Svetovne banke in IMF.

Na zasedanju so ministri za finance, guvernerji centralnih bank, vodilni predstavniki gospodarstva, akademiki in predstavniki civilne družbe izmenjali stališča o stanju svetovnega gospodarstva v luči poslabšanih obetov glede njegove rasti, o povečanih geopolitičnih tveganjih in trgovinskih napetostih ter v luči strukturnih izzivov, s katerimi se sooča svetovno gospodarstvo, so navedli na ministrstvo.

Svetovna banka in IMF sta predstavila zadnje napovedi o gospodarski rasti in opozorila na tveganja ter pozvala k ustreznemu odzivu nosilcev ekonomskih politik. Svetovna banka svetovnemu gospodarstvu za letos napoveduje 2,6-odstotno, za leto 2020 pa 2,8-odstotno rast, IMF pa za letos 3,3-odstotno in za leto 2020 3,6-odstotno rast. Čeprav se kratkoročne napovedi gospodarske rasti obeh institucij znižujejo, so obeti za srednjeročno obdobje bolj pozitivni, pravi ministrstvo.

Sloveniji IMF za letos napoveduje 3,4-odstotno, za leto 2020 pa 2,8-odstotno gospodarsko rast.