Baškovič pomotoma glasoval za svojo odstavitev, a se mu ni uspelo odstaviti

Programski svetniki RTVS so za novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev včeraj izvolili Manico Uršič Zupan, zanjo je glasovalo 14 svetnikov. Za dozdajšnjo varuhinjo Ilinko Todorovski je bilo 12 svetnikov. Nenavadno pa se je razpletlo glasovanje o odstavitvi predsednika programskega sveta. Za odstavitev Cirila Baškoviča, ki je v programskem svetu na predlog SD Tanje Fajon, je zmanjkal en glas. Izpis glasovanja, za katerega sem prosil, pa je pokazal, da je za svojo odstavitev glasoval tudi Baškovič sam.

Ker je nenavadno, da predsednik glasuje za svojo razrešitev, sem preveril, ali se je Baškovič morebiti naveličal opravljanja svoje funkcije, torej vodenja programskega sveta RTVS. V tem primeru bi lahko tudi kar odstopil. Neuradno sem v programskem svetu izvedel, da se je predsednik pri glasovanju zmotil in zaradi tega glasoval za svojo razrešitev. Razrešen bi bil, če bi za to glasovalo 15 programskih svetnikov. Za razrešitev jih je bilo 14. Če se ne bi zmotil, bi jih bilo le 13. Imel je, če poenostavimo, tudi nekaj sreče, da se ni sam odstavil. Razplet glasovanja, s katerega je razvidno, da je za odstavitev Baškoviča glasoval tudi Baškovič, je bil takšen:

Baškovič je bil v preteklosti, ko je bila SD v vladah, državni sekretar na ministrstvu za kulturo (od 1992 do 1997) in na ministrstvu za znanost in tehnologijo (2000 in 2004), v vrhu oblasti pa je bil že v prejšnjem sistemu, ko je bil med drugim član centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije.

