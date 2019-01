Avstrijska pošta bo brisala podatke o političnih preferencah

Avstrijska pošta se je znašla pod plazom kritik zaradi razkritja avstrijskega portala za preiskovalno novinarstvo Addendum, da je vse od leta 2001 zbirala in prodajala podatke o avstrijskih potrošnikih. Po navedbah portala je pošta drugim podjetjem za namen ciljnega marketinga prodajala imena, naslove, starost in spol treh milijonov avstrijskih potrošnikov, od tega so imeli za 2,2 milijona ljudi tudi podatke o političnih preferencah.

Podatke o političnih preferencah je pošta prodajala političnim strankam, ki so lahko tako v predvolilnih kampanjah bolje ciljale potencialne podpornike.

Politične preference bodo zbrisali

V Avstrijski pošti so se sprva branili, da so ravnali v skladu z avstrijsko zakonodajo, nato pa sporočili, da "bodo celotno bazo podatkov uredili glede na nove smernice, saj so trenutne že zastarele". Vodja pošte Georg Pölzl pravi, da bodo bazo podatkov o političnih preferencah okoli 2,2 milijona strank zbrisali takoj, "ko bo to zakonito možno". Dodal pa je, da bo pošta še naprej zbirala in hranila podatke o naslovih, saj oglaševalci pričakujejo, da jim posredujejo prave naslove.

Strokovnjaki: Primerljivo z afero Facebook

Zagovorniki varstva osebnih podatkov menijo, da gre za podobno afero, kot je bil škandal s Cambridge Analytica, ki je zbirala in obdelovala podatke, ki jih je pridobila prek Facebook profilov brez vedenja uporabnikov. Skupina za varstvo osebnih podatkov Epicenter Works je že ocenila, da je početje Avstrijske pošte v nasprotju z evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.