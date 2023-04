Arsova zabavna velikonočna napoved: Čutili bomo vpliv "meteorološkega pirha"

Velikonočni konec tedna nam letos ne bo postregel pirhov in potic le na mizi, temveč tudi v vremenu, so v zabavni praznični napovedi uvodoma napovedali meteorologi agencije za okolje.

V soboto bomo čutili vpliv "meteorološkega pirha" – območja s hladnim zrakom v višinah, kar bo povzročilo nestabilno vreme, oblačnost in posamezne krajevne plohe, nadaljujejo.

Za izlet bo najlepše na Primorskem

Več padavin bo na severu države. Najnižje jutranje temperature pa bodo od –1 do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 8 do 12 stopinj Celzija. Na Primorskem bo topleje, do 14 stopinj Celzija, so še napovedali.

Za nedeljo napovedujejo pojav "velikonočnega pirha" – višinskega ciklona. To pomeni, da bodo plohe pogostejše sredi dneva in popoldne, zopet bo več dežja na severu. Nekaj več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Oblačnost se bo lahko trgala, temperature pa bodo podobne kot dan prej. Nad tisoč metrov nadmorske višine bodo padavine lahko tudi v obliki snega.

V ponedeljek nas bo "pirh" zapustil, pomaknil se bo proti jugu. Počasi se bo začelo jasniti, več sonca bo zopet na Primorskem. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo okoli 16 stopinj Celzija, so še sporočili z Arsa.