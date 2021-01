Arso opozarja: sunki vetra bodo dosegali 70 kilometrov na uro

Danes bo na zahodu rahlo deževalo, jutri se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ponekod na Štajerskem in v Pomurju bodo ponoči in jutri njegovi sunki dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro, zaradi česar je agencija za okolje (Arso) izdala opozorilo.

Danes bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo med 1.100 in 1.400 metri nadmorske višine. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. V soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo spuščala, v nedeljo bo snežilo tudi ponekod po nižinah, še napovedujejo vremenoslovci.

Arso opozarja



Ponoči in jutri bodo sunki jugozahodnega vetra ponekod na Štajerskem in v Pomurju dosegli hitrost okoli 70 kilometrov na uro.