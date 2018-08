Arso napoveduje: Prihajajo močni nalivi in občutna ohladitev

Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, ki se bodo popoldne krepile. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne oslabele in ponekod ponehale.

Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo zjutraj spustila do nadmorske višine okoli 2000 metrov. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja.