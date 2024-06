Arčon kot namen prireditve Dobrodošli doma izpostavil povezovanje

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v Celju nagovoril udeležence osrednjega dogodka tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma 2024. Kot je povedal, je poudarek tega dogodka na povezovanju, saj "držimo skupaj in spoštujemo našo domovino".

"Lepota tega srečanja je, da smo povezani, da vidimo, kako velika je v resnici Slovenija, kako veliko je naše srce in koliko udeleženci srečanja dajete na pomen kulture in ohranjanje identitete," je dejal Arčon.

Dejal je tudi, da vsako leto ena izmed civilnih organizacij pripravi srečanje v drugem mestu v Sloveniji, s čimer želijo izpostaviti, kako so pomembni Slovenci, ki živijo izven svoje domovine. Lepoto dogodka vidi tudi v tem, da držimo skupaj, se imamo radi in spoštujemo svojo domovino.

Kovač: Ljudje smo res povezani

Celjski župan Matija Kovač je ocenil, da smo Slovenci v teh dneh res povezani, in izrazil veselje, da se je Združenje Slovenska izseljenska matica odločilo letošnji dogodek pripraviti prav v Celju, mestu treh zvezd, ki imajo posebno vlogo v slovenski identiteti in na državni zastavi.

Dogajanje v Celju se je začelo v popoldanskih urah, ko je med 14. in 17. uro v Celjskem domu potekala predstavitev knjižnih izdaj slovenskih rojakov. Odprli so tudi dve razstavi umetnic iz Italije in Avstralije ter si ogledali kratek film.

Osrednja prireditev je potekala na Krekovem trgu v Celju, na njej se je predstavilo 12 folklornih in pevskih skupin ter posamezniki iz Hrvaške, BiH, Srbije, Makedonije, Nemčije in Argentine. Skupno je sodelovalo približno 250 nastopajočih.

Srečanje Dobrodošli doma 2024 se je sicer začelo v četrtek z vseslovenskim srečanjem v državnem zboru. Zvečer so si udeleženci na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani ogledali opereto Kakor stari naredi, je zmerom prav. Nadaljevali pa so v petek z vodenim ogledom Narodne in univerzitetne knjižnice.



Dogajanje se bo sklenilo prihodnjo nedeljo s 30. taborom Slovencev po svetu v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, ki ga vsako leto pripravi Izseljensko društvo Slovenija v svetu. Zbrane bo nagovorila državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.