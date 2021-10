Anhovo: v požaru stanovanjske hiše umrla ena oseba

Gasilci PGD Kanal in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost GRD GE Nova Gorica so objekt, ki ga je ogenj zelo poškodoval, pogasili in požarišče pregledali s termovizijsko kamero, so sporočili s Centra RS za obveščanje. V požaru je umrla ena oseba, drugo pa so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Nova Gorica in jo z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.