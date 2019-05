Ali veste, koliko časa porabite v trgovini?

Oglasno sporočilo

Ste razmišljali, kolikokrat se vsak teden odpravite po nakupih in koliko časa morate temu nameniti? Zaradi hitrega življenjskega sloga nakupe pogosto opravimo v zadnjem trenutku, zato pridejo prav možnosti, ki obisk olajšajo. Tega se zavedajo v trgovinah HOFER, kjer se držijo petih premišljenih usmeritev, s katerimi je nakupovanje enostavno in hitro.

Enaka porazdelitev izdelkov v vsaki trgovini prihrani čas pri nakupovanju.

1. Ne izgubljajte časa z iskanjem izdelkov

Svoje najljubše izdelke radi najdemo takoj, vsakič na istem mestu in brez zamudnega iskanja po trgovini. Za fer nakupovalno izkušnjo ponuja 85 trgovin HOFER po Sloveniji enake izdelke na enotni porazdelitvi ne glede na to, kje nakupujemo. Redno ponudbo izdelkov najdemo povsod na enakem mestu, v posebnih košarah, nameščenih na sredini trgovine, pa je tudi pester nabor izdelkov iz posebne ponudbe. Ta med drugim obsega oblačila, izdelke za dom in tehnične izdelke, na svoj račun pa pridejo tudi gurmani, športniki in domači mojstri.

2. Na enem mestu izberite več izdelkov visoke kakovosti

Ogromno časa prihranimo, če na enem mestu najdemo vse izdelke, ki jih potrebujemo, hkrati pa ti prepričajo z visoko kakovostjo. V trgovinah HOFER je na voljo več kot 3000 vrst izdelkov slovenskih in tujih dobaviteljev. Redni nabor izdelkov dvakrat tedensko dopolnjuje posebna ponudba, ki se prilagaja letnim časom, praznikom in drugim sezonskim pogojem, kar skozi celotno leto omogoča tudi širšo izbiro aktualnih sezonskih izdelkov, kot so recimo izdelki za vrt.

3. Parkirajte v neposredni bližini, brez zamudnega iskanja parkirnega mesta

Iskanje parkirnega mesta predvsem v večjih krajih povzroča številne preglavice, zato enostavno parkiranje močno pripomore k priročnem nakupovanju. HOFER svojim kupcem omogoča dovolj parkirnih mest in večinoma povsem brezplačno parkiranje. Poleg tega je pred vsako trgovino neposredno pred vhodom na voljo zadostno število parkirnih mest za invalide. Parkirna mesta so širša od standardnih, da lahko nakupljene izdelke zlahka zložimo v avtomobil ali posedemo otroke v otroške sedeže.

K prijetnemu zaključku nakupa prispevajo hitre blagajne in prijazno osebje. 4. Izognite se dolgim vrstam na blagajni

Hitre blagajne s prijaznim osebjem omogočajo hiter in prijeten nakup. Proces izboljšajo učinkovite, predhodno preverjene črtne kode, ki jih zmogljivi bioptični čitalci na blagajnah zaznajo hitreje od običajnih čitalcev. Črtnih kod je več in so umeščene čez večji del embalaže, kar omogoča hitrejše in lažje skeniranje. Prodajalci na blagajnah ne spodbujajo k nakupu dodatnih izdelkov, ob tem pa skrbijo, da hitrost obdelave nakupa prilagodijo željam posamezne stranke.

5. Za ugodne cene ne potrebujete kartic zvestobe

In nazadnje – prednost, ki jo v trgovinah HOFER še posebej poudarjajo, so izdelki visoke kakovosti po nizkih cenah, ki so na voljo vsem, brez dodatnih kuponov za popust, kartic zvestobe in zbiranja točk.

HOFER s svojim poslovnim modelom stremi k učinkovitem poslovanju. Optimizacija procesov in osredotočanje na bistvo ustvarjata prihranke, ki jih kupci občutijo v obliki vedno nizke HOFER cene.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER trgovina d.o.o.