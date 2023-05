5 korakov do popolne preobrazbe vašega doma

Oglasno sporočilo

Ste se prvič znašli v zapletenem in nepredvidljivem svetu prenove doma? Brez skrbi – tukaj smo, da vas vodimo skozi celoten proces. Prenova polepša videz in podari življenje prostoru, kjer na dnevni ravni ustvarite nešteto nepozabnih spominov. Poleg tega predstavlja odličen način za izražanje ustvarjalnosti in osebnosti vas in vaše družine. A vseeno ne moremo mimo dejstva, da moramo pri tem projektu sprejeti nešteto odločitev, ki lahko vodijo do uspeha ali težav. Za uspeh pa potrebujete tudi znanje, ki smo ga za vas zbrali v petih enostavnih korakih.

1. Dober načrt je temelj celotne prenove

Preden primete v roke kladivo ali začnete rušiti zidove, je pomembno, da vsaj nekaj časa namenite načrtovanju prenove. Če si vzamete čas za načrtovanje, lahko prihranite čas in denar ter se izognete marsikateri težavi. Dober načrt bo služil kot zagotovilo, da bo vaša prenova končana pravočasno, v okviru proračuna in v skladu z vašimi potrebami.

Predlagamo vam, da začnete z določitvijo proračuna. Če veste, kaj točno si želite, se boste lažje odločili glede višine kredita in nato tudi glede materialov, oblikovanja in obsega projekta. Ne pozabite upoštevati nepričakovanih stroškov, kot so morebitna dovoljenja, inšpekcijski pregledi in stroški izvajalcev. Pri Gorenjski banki se zavedajo, da to ni tako lahka naloga, kot se zdi na prvi pogled, zato so se povezali z uveljavljenim gradbenim podjetjem in pripravili kalkulator okvirnih stroškov gradnje ali prenove nepremičnine. Preizkusite ga tudi vi.

Ko imate proračun postavljen, je čas za iskanje izvajalcev in drugih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali do vašega cilja. Pomembno je, da preberete ocene, pridobite reference in prosite za ponudbe več izvajalcev, preden sprejmete dokončno odločitev. Razmislite tudi o tem, ali želite najeti enega izvajalca za vodenje celotnega projekta ali strokovnjake za posamezna dela.

Ustvarjanje časovnice je še en pomemben del načrtovanja vaše prenove. Določite, koliko časa bo trajala posamezna faza projekta, in postavite realne roke. Ne pozabite predvideti dodatnega časa za nepričakovane zamude in morebitne težave. Na koncu se prepričajte, da ste projekt prenove razdelili na manjše dele in postavili realne cilje za vsako fazo projekta. To vam bo pomagalo ostati osredotočeni in motivirani skozi celoten proces prenove.

2. Ocena trenutnega stanja prostora

Ocenjevanje trenutnega stanja vam bo pomagalo prepoznati morebitne težave in bo zagotovilo, da boste dobro poznali prostor, s katerim delate. Eno najpomembnejših področij za oceno je električno omrežje. Prepričati se morate, da električno omrežje stanovanja lahko podpira vse nove napeljave ali naprave, ki jih nameravate namestiti. Če ne morete sami oceniti svojega električnega sistema, razmislite o najemu pooblaščenega električarja, ki vam bo pomagal. Enako velja za vodovodno omrežje.

Strukturne elemente je prav tako pomembno oceniti, še posebej, če nameravate narediti kakršnekoli večje spremembe v tlorisu. Bodite pozorni na poškodbe, kot so razpoke v stenah ali neravna tla. Ko ocenjujete svoj prostor, je pomembno, da opravite natančne meritve in ustvarite tloris. Pazljivo izmerite vsako sobo in upoštevajte vsa vrata, okna ali druge elemente, ki lahko vplivajo na postavitev.

3. Izbira pravih projektov prenove

Ko ocenite svoj prostor in imate izdelan načrt, je čas, da se odločite, katerih specifičnih projektov prenove se boste lotili in kaj vam je pri teh pomembno. Razmisliti je treba o številnih projektih – od preprostih, kot je pleskanje, do večjih, bolj zapletenih projektov, kot sta celovita prenova kuhinje ali kopalnice. Pri tem je spet pomembno, da upoštevate proračun, časovnico in cilje prenove. Prav tako je pomembno upoštevati tako estetske kot funkcionalne vidike stanovanja. Ko izbirate projekte prenove, dajte prednost tistim, ki bodo najbolj koristili vašemu življenjskemu slogu in potrebam.

Raziskovanje in ustvarjanje t. i. mood boardov (vizualnih referenc) vam lahko pomaga razjasniti in postaviti svojo vizijo prenove stanovanja. Poiščite navdih v revijah za oblikovanje doma ter na spletnih mestih in družbenih omrežjih, kot sta Pinterest in Instagram. Shranite lahko fotografije sob ali podrobnosti, ki so vam všeč, in jih uporabite za ustvarjanje vizualne reference želenega videza.

4. Najem pravih izvajalcev

Medtem ko se nekaterih projektov lahko lotite sami, boste za mnoge potrebovali pomoč zanesljivega in izkušenega izvajalca. Najem izvajalca je lahko naloga, ki vzame veliko časa, vendar je bistvena pri zagotavljanju uspeha prenove.

Prvi korak pri iskanju izvajalca je, da naredite natančno raziskavo. Vprašajte prijatelje in družinske člane za priporočila ali na spletu poiščite izvajalce v svojem kraju. Ko imate seznam morebitnih izvajalcev, jih pred odločitvijo temeljito preglejte. Preverite njihove licence ter prosite za reference preteklih strank. Prav tako je dobro, da preverite spletne ocene, da vidite, kaj imajo drugi povedati o svojih izkušnjah pri delu z izvajalcem. Pri izbiri izvajalca je pomembno, da upoštevate izkušnje in strokovno znanje pri konkretni vrsti projekta prenove.

Če naredite natančno raziskavo in izberete pravega izvajalca za vašo specifično vrsto projekta, boste na dobri poti do svojega sanjskega domovanja.

5. Učinkovito upravljanje prenove

Vodenje projekta prenove je lahko zahtevno, a ne s pravim pristopom. Ključ do uspeha sta organiziranost in učinkovita komunikacija z vsemi izvajalci.

Med katerimkoli projektom prenove se lahko pojavijo izzivi in pomembno je, da ste pripravljeni na nepričakovano. Pogoste težave lahko vključujejo nepričakovane zamude, nepredvidene stroške in spremembe prvotnega načrta. Za spopadanje s temi izzivi je pomembno, da ostanete mirni in prilagodljivi. Bodite pripravljeni prilagoditi časovnico ali obseg projekta, če je to potrebno.

Izkoristite akcijsko obrestno mero pri Gorenjski banki in se kar se da hitro lotite prenove

Ob upoštevanju ključnih točk prenove se lahko lastnega projekta prenove doma lotite samozavestno. A najprej potrebujete finančna sredstva. Kako do njih? Brez težav.

V Gorenjski banki se zavedajo, da je prenova doma eno najbolj stresnih obdobij v življenju. Zato si prizadevajo, da vam na različne načine olajšajo celoten proces.

akcijsko ponudbo z ugodno fiksno obrestno mero za najem stanovanjskega kredita. Če razmišljate o najemu kredita, vam priporočamo, da začnete s spletnim informativnim . Ker pa je ta izračun splošen in za vse enak, ne upošteva vašega celotnega poslovanja z banko, vaše kreditne sposobnosti in vaših finančnih navad.



Zato je nujno, da se za pridobitev vam prilagojene ponudbe dogovorite za z bančnim v eni izmed poslovalnic Gorenjske banke.



