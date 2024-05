33. SOF v znamenju ekskluzivnih mednarodnih govorcev, umetne inteligence in prihodnosti digitalnih medijev

Letošnji SOF izpostavlja najbolj aktualna vprašanja oglaševalskega sveta in išče odgovore s pomočjo mednarodno priznanih govorcev: Se vam zdi, da morate veliko ustvarjati, preden lahko ustvarite dela, ki odražajo vas?. O tem bo razpravljal Američan Timothy Goodman, umetnik, grafični oblikovalec in avtor, ki je predstavil svoje športne copate Nike in je tudi avtor naslovnice revije Time.

Timothy Goodman Foto: SOZ LJUBLJANA

Na SOF prihaja Amélie Ebongué, globalna tržnica, multidisciplinarna pisateljica z Amazonovo uspešnico in raziskovalka, ki bo govorila o ustvarjanju na družabnih omrežjih.

Amélie Ebongué Foto: Lydie Florentin / Studio Delta / SOZ LJUBLJANA

Strokovnjak za ustvarjalno učinkovitost, ki jo poganja umetna inteligenca (AI), Ian Forrester iz podjetja DAIVID v Veliki Britaniji nam bo zaupal načine, kako ustaviti slabe oglase in prenehati polniti internet z neumnimi oglasi.

O prednostih umetne inteligence in revoluciji tržnih strategij prihodnosti bo razpravljal tudi Senad Kulenović iz Hrvaške, izkušen svetovalec in poslovodni partner pri podjetju Agilcon.

Nedvomno je pretočno predvajanje prihodnost zabave, toda kdo bo na koncu zmagal v vojni pretočnih storitev? O tem bo govoril Jaime Cooke, višji podpredsednik skupine in generalni direktor pri Warner Brothers Discovery (WBD) za srednjo in vzhodno Evropo, Bližnji vzhod in Afriko, Tom Hidvégi, kreativni strateg in nekdanji višji direktor za kreativno strategijo družbe Coca-Cola, pa bo pokazal, kako lahko s pomočjo preproste logike in kreativne čarovnije iz nereda ponovno vzpostaviti red.

Mihnea Gheorghiu Foto: SOZ LJUBLJANA

Na SOF boste lahko prisluhnili tudi zgodbam iz predrznega sveta newyorških agencij in praktičnim rešitvam sodobnih problemov, ki nam jih bo zaupal Julian Cole iz Avstralije, eden vodilnih mednarodnih strategov našega časa, iz Italije pa prihaja Mihnea Gheorghiu z več kot devetdesetimi kanskimi levi nagrajeni glavni globalni kreativni direktor pri agenciji Le Pub, ki nam bo zaupal recept za odlične kreativne rešitve, ki sledijo hitro se spreminjajoči kulturi.

Foto: SOZ LJUBLJANA

Svojevrsten dogodek bo nastop Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika Republike Slovenije ter ustanovitelja in direktorja zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana, saj se bo s Petrom Prevcem, legendo smučarskih skokov, pogovarjal o njegovih uspehih, pa tudi neuspehih in o vsem, kar ga še čaka zdaj, ko je smuči postavil v kot.

Priča boste tudi pogovornemu spektaklu, v iskrenem pogovoru s skladateljem Anžetom Rozmanom (Bleeding Fingers Music), ki sodi v svetovni vrh skladateljev filmske glasbe, se bo pogovarjal Blaž Jarc, svetovalec za vsebinski marketing iz Pristopa.









Na SOF boste skozi debato z gosti – Nataša Luša (Delo), Miro Mauhar (Styria Media International), Ivan Krstić (United Media) in Zoran Savin (IAB Slovenija) – izvedeli tudi, kakšna je prihodnost slovenskih medijev v digitalnem okolju. Ali več ljudi ustvarja več težav, nam bo zaupal Luka Pregelj, ustanovitelj in direktor Quantiflya, kako prenova oglaševalskega kodeksa spreminja igro oglaševanja, pa nam bo predstavil Jaka Repanšek, predsednik Oglaševalskega razsodišča.

Vabljeni na 33. SOF med 6. in 7. junijem 2024 v Avditoriju Portorož!

