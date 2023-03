26-letni motorist umrl v prometni nesreči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo vse očividce, ki bi karkoli vedeli o nesreči, da to sporočijo na št. 113 ali 080 1200.

Na območju občine Ilirska Bistrica, na cesti Topolc - Ribnica, se je danes zgodila huda prometna nesreča, so nas obvestili s Policije. Na kraju nesreče so policisti s koprske policijske uprave ugotovili, da je 26-letni moški z motornim kolesom zapeljal s ceste in padel. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, medtem ko se je njegova 26-letna sopotnica hudo telesno poškodovala.