Slovenija med prvimi državami, ki lahko doseže odpravo raka materničnega vratu

Obeležujemo 18. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Slovenija je na podlagi izjemnih rezultatov, ki jih dosega državni presejalni program Zora, prepoznana kot ena izmed držav, ki lahko med prvimi v Evropi doseže odpravo raka materničnega vratu, so sporočili z onkološkega inštituta. Program Zora je lani praznoval 20 let delovanja.

Zadnji podatki kažejo, da je pregledanost žensk v ciljni skupini od 20 do 64 let 74,4-odstotna, kar je najvišji odstotek do zdaj. Prvič od vzpostavitve programa Zora je tako pregledanost žensk presegla 70 odstotkov v čisto vseh slovenskih regijah, so navedli na inštitutu.

Preventivnih pregledov se najbolj redno udeležujejo mlade ženske, stare od 20 do 24 let, triletna pregledanost pri njih je 81,6-odstotna. Najslabše se na preventivne preglede odzivajo ženske, stare med 55 in 64 let. Rak materničnega vratu se najpogosteje pojavlja pri ženskah po 50. letu starosti, ki se presejalnih pregledov ne udeležujejo redno. Pri udeleženkah programa Zora v povprečju odkrijejo raka materničnega vratu devet let prej kot pri ženskah, ki se preventivnih ginekoloških pregledov ne udeležujejo.

Svetovna zdravstvena organizacija je program Zora prepoznala kot primer dobre prakse, za kar je Zora decembra prejela tudi mednarodno priznanje. Izbrana je bila kot primer dobre prakse pri preoblikovanju zdravstvenih sistemov, ki se uspešno spopadajo z izzivi 21. stoletja. Svetovna zdravstvena organizacija je o slovenski izkušnji posnela tudi kratek dokumentarni film.

Prebivalke Severne Primorske so med tistimi, ki v največjem deležu sodelujejo v programu Zora. To se kaže tudi v vse manjšem številu odkritih primerov raka materničnega vratu v regiji. Tveganje za to bolezen želijo dodatno zmanjšati s precepljenostjo, so povedali na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici.