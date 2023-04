Kaj se dogaja v zakulisju pohištvenega velikana?

Pred nami je obdobje, ko bomo vsi morali začeti drugače gledati na to, kako uporabljamo naravne vire, kako nakupujemo in kako ločujemo odpadke. Sporočilo je zelo glasno, Zemlja nam že nekaj časa sporoča, da moramo spremeniti svoje navade. Sporočilo ni namenjeno le nam, potrošnikom, naslovljeno je na vse uporabnike našega zelenega planeta.

Najbolj odgovorna podjetja tako že nekaj časa zaposlujejo menedžerje za vodenje trajnostnega razvoja, ki so odločilni pri upoštevanju odgovornega odnosa do okolja, znajo oceniti tveganje poslovanja za okolje, znajo izmeriti okoljsko učinkovitost in spremljajo kazalnike. Za družbeno in okoljsko odgovorna podjetja je skrb za trajnostni razvoj pomembna zaveza, ki ji sledijo vsi zaposleni v vseh delovnih procesih.

Pohištveni velikan, ki je pred dvemi leti odprl prodajalno tudi v Sloveniji, trajnost jemlje zelo resno. Zanj to ni le beseda, ampak način poslovanja. Pogledali smo v zakulisje trgovine IKEA v Ljubljani, ki ima z več sto zaposlenimi, 31 tisoč kvadratnimi metri prodajnih površin in številnimi dodatnimi delovnimi prostori velik vpliv tudi na okolje. Zato so ob letošnjem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, pripravili kampanjo, ki poudarja pomen krožnega gospodarstva, ali kot so povzeli v podjetju: "Na planet, družbo in ljudi želimo imeti pozitiven učinek. Za nas to pomeni iskanje ravnotežja med gospodarsko rastjo in pozitivnim vplivom na družbo z zaščito okolja. Vedno razmišljamo dolgoročno – sposobni moramo biti zadostiti potrebam ljudi, ne da bi ogrozili potrebe prihodnjih generacij. Zato želimo tudi mnoge navdušiti za spremembe pri njihovih vsakodnevnih ravnanjih in pri potrošnji, s čimer tako sprejmejo nov način življenja."

Namesto na odpad pripeljite izdelek v trgovino IKEA

Foto: IKEA

Zvesti kupci trgovine morda že poznajo program odkupovanja rabljenega pohištva, ki jim omogoča, da rabljeno pohištvo blagovne znamke IKEA prinesejo v trgovino, kjer ga skupaj s prodajalcem in s spletnim orodjem ocenijo, ocenjeni znesek pa jim v trgovini vrnejo v obliki darilne kartice. Gre za storitev Druga priložnost, vrednost rabljenega pohištva IKEA pa je odvisna od stanja, v kakršnem je. Podjetje v obdobju dneva Zemlje omogoča tudi dodatno ugodnost za člane kluba IKEA Family. Ti od 17. do 30. aprila 2023 prejmejo do 100 odstotkov višji znesek od ocenjene vrednosti vrnjenega pohištva.

Izdelek začne svojo novo življenjsko zgodbo v Kotičku za krožno uporabo v pritličju trgovine, kjer je na voljo kar nekaj res dobro ohranjenih kosov pohištva in druge opreme, ki nas zapeljujejo z ugodnimi cenami. Verjamemo, da bo marsikdo zelo rad najprej zavil v ta kotiček.

"Na ta način kupce in druge poslovne partnerje povabimo in jim omogočimo, da so del rešitve. Naš cilj je, da na čim bolj preprost način popravijo, prodajo, delijo ali podarijo pohištvo. S kampanjo Druga ljubezen pa želimo ljudi opomniti, da ima vsaka ljubezen svojo zgodbo. Ta je napisana z znaki uporabe in s srečnimi trenutki, ki jih je pohištvo delilo z lastnikom. Ko rabljenemu pohištvu damo drugo priložnost, lahko nadaljujemo njegovo zgodbo," je povedala Mihaela Hafner, vodja trajnosti v podjetju IKEA Slovenija.

V Kotičku za krožno uporabo so na prodaj razstavni eksponati, izdelki z vidnimi in manj vidnimi napakami ter izdelki iz storitve Druga priložnost. Med vsem izdelki, ki so jih lani prejeli v Oddelku za popravilo in ponovno uporabo, so 41 odstotkom omogočili drugo priložnost v Kotičku za krožno uporabo. Foto: IKEA

V Oddelku za popravilo in ponovno uporabo prav tako popravljajo pohištvo in embalažo, v kateri je pohištvo dostavljeno in se je med prevozom poškodovala. Lani so novo življenje zagotovili 67,5 odstotka poškodovanih izdelkov, kar pomeni, da so jim dali novo priložnost v Kotičku za krožno uporabo ali pa so jih ponovno pripravili za prodajo.

Foto: IKEA

Foto: IKEA V trgovini je mogoče naročiti tudi majhne in velike rezervne dele in olje za zaščito lesa, tako da kupci lahko izdelke popravijo, namesto da bi jih vrgli stran.

Nevidni koraki, ki so kupcem skriti: skrb za okolje

Zemlja potrebuje rešitev že zdaj. V podjetju IKEA so si zadali visok cilj: do leta 2030 želijo postati podnebno pozitivno podjetje. To pomeni, da bodo zmanjšali večjo količino emisij toplogrednih plinov, kot jih odda celotna vrednostna veriga IKEA, ob nadaljnji rasti podjetja. V strategiji trajnostnega razvoja so določili tri področja, ki jim bodo posvečali posebno pozornost: zdravo in trajnostno življenje, krožnost in podnebna pozitivnost ter poštenost in enakost.

Trajnostne rešitve: od sončnih celic do uporabe deževnice

Kar 17 odstotkov električne energije, ki jo potrebujejo za delovanje trgovine, proizvedejo s pomočjo sončnih celic na strehi trgovine. Foto: IKEA

Sončne celice: Na strehi trgovine je kar 2.350 sončnih celic, ki se jim bodo kmalu pridružile še nove. S sončnimi celicami proizvedejo 500 tisoč Kwh energije, kar zadošča za 17 % potreb njihovih prostorov.

Na strehi trgovine je kar 2.350 sončnih celic, ki se jim bodo kmalu pridružile še nove. S sončnimi celicami proizvedejo 500 tisoč Kwh energije, kar zadošča za 17 % potreb njihovih prostorov. Toplotna črpalka: Za ogrevanje in hlajenje celotne stavbe skrbita dve toplotni črpalki, ki vodo iz vrtine uporabljata kot sredstvo za ohlajanje in gretje. Voda, ki jo načrpajo, ima približno 14 stopinj Celzija, sprememba temperature vode, ki se vrača nazaj, je približno 7 stopinj Celzija.

Za ogrevanje in hlajenje celotne stavbe skrbita dve toplotni črpalki, ki vodo iz vrtine uporabljata kot sredstvo za ohlajanje in gretje. Voda, ki jo načrpajo, ima približno 14 stopinj Celzija, sprememba temperature vode, ki se vrača nazaj, je približno 7 stopinj Celzija. Deževnica: Za splakovanje vseh stranišč in zalivanje zelenih površin uporabljajo deževnico. V rezervoarju pod stavbo lahko hranijo do 300 tisoč litrov deževnice, kar zadošča za od dva do tri mesece splakovanja stranišč. Na ta način prihranijo vodo iz mestnega vodovoda.

Za splakovanje vseh stranišč in zalivanje zelenih površin uporabljajo deževnico. V rezervoarju pod stavbo lahko hranijo do 300 tisoč litrov deževnice, kar zadošča za od dva do tri mesece splakovanja stranišč. Na ta način prihranijo vodo iz mestnega vodovoda. Prevoz z električnimi vozili: K uporabi trajnostne mobilnosti spodbujajo vse zaposlene , zato trenutno za službene poti uporabljajo eno osebno električno vozilo, zaposleni pa imajo na voljo tudi osem električnih polnilnic brezplačno.

, zato trenutno za službene poti uporabljajo eno osebno električno vozilo, zaposleni pa imajo na voljo tudi osem električnih polnilnic brezplačno. Dostava z električnimi vozili: Do leta 2025 želijo za vse dostave uporabljati električna vozila ali druge rešitve brez emisij. To pomeni, da bodo do leta 2025 vsa vozila, ki jih bodo uporabljali, električna ali druge vrste, ki ne ustvarjajo emisij. V poslovnem letu 2023 je cilj doseči 30 odstotkov dostav z električnimi vozili, v poslovnem letu 2024 dvigniti delež na 75 odstotkov in v poslovnem letu 2025 na 100 odstotkov.

Z uporabo preš za kartonsko embalažo lahko trgovina s pohištvom prihrani tudi štiri tisoč litrov nafte na leto. Foto: IKEA

Razvrščanje odpadkov: Pohištvena trgovina ima zelo veliko odpadkov, ki jih poskušajo čim bolj reciklirati. Les, plastika in steklo so v resnici dragocen vir materialov. Trenutno imajo na voljo 24 reciklažnih frakcij z možnostjo, da to število povečajo še za deset. Uporabljajo tudi štiri preše, s katerimi zmanjšajo prostornino odpadkov in število njihovih prevozov. S prešanjem odpadkov prihranijo približno štiri tisoč litrov nafte na leto.

Manj odpadne hrane, več prihrankov

V IKEINI restavraciji pripravijo 12.800 obrokov letno. Foto: IKEA

Restavracije se spopadajo z velikimi količinami odpadne hrane, ki jo je treba pravilno odstraniti, zabeležiti in ukrepati, če je odpadne hrane preveč. Restavracija v trgovini IKEA, kjer letno pripravijo 12.800 obrokov, se ponaša s posebnim robotom, ki beleži ostanke hrane v restavraciji. Do zdaj je to beleženje potekalo ročno, s pomočjo nepreglednih razpredelnic, zdaj pa je vse skupaj tako preprosto, da z nekaj kliki robot izdela poročilo in odgovorne osebe za ravnanje z odpadki že lahko ukrepajo. Je treba naročiti manj zelenjave, več testenin, so gostom bolj všeč cimetove rolice, medtem ko navadni rogljički ne gredo v slast? Potem se temu prilagodi tudi nabava sestavin.

Z napravo Food Waste Watcher želijo prispevati k zmanjševanju količine odpadne hrane. Gre za pametno tehtnico z zaslonom, na kateri stehtajo in določijo količino in tip hrane, ki se vsak dan zavrže. Tako v enem letu preprečijo, da približno pet tisoč kilogramov hrane ne konča v smeteh, kar predstavlja tudi velik finančni prihranek. Letos so tako prihranili že več kot dva tisoč evrov in 5,2 tone ogljikovega dioksida.