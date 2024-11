Vpliv inflacije na depozite: kako zaščititi svojo naložbo?

Inflacija z zvišanjem cen življenjskih potrebščin vpliva tudi na vrednost prihrankov in celotnega premoženja posameznika. Po podatkih statističnega urada (SURS) je inflacija v Sloveniji v letu 2023 znašala 4,2 odstotka, v letu 2024 pa se je rast umirila. Tako so bile po podatkih SURS oktobra letos cene življenjskih potrebščin v primerjavi z lanskim oktobrom nespremenjene. A trenutno stabilnost lahko hitro zamaje dogajanje na svetovnih trgih, kar z vidika varčevalcev povzroča nezadovoljstvo, saj lahko denar hitro začne izgubljati realno vrednost. Ena izmed ključnih strategij za zmanjšanje vpliva inflacije na prihranke so depoziti z ugodnimi obrestnimi merami, ki lahko omogočajo celotno ohranitev realne vrednosti vaših prihrankov, v obdobjih brez inflacije pa prinašajo lep donos. Prav takšni depoziti so ta trenutek na voljo v UniCredit Bank .

Vpliv inflacije na prihranke

Visoka inflacija ustvarja tveganje za zmanjšanje realne vrednosti prihrankov. To pomeni, da lahko realna kupna moč privarčevanega denarja s časom upada. Inflacija tako vpliva na vse vrste prihrankov, zato se mnogi v skrbi pred ponovno visoko inflacijo upravičeno sprašujejo, kam s prihranki in kako jih zaščititi pred izgubo realne vrednosti.

Inflacija se umirja – priložnost za visoke donose na depozite

V zadnjih letih smo bili v Sloveniji priča visoki inflaciji, saj je ta še lani oktobra znašala kar 6,9 odstotka, piše na spletnih straneh SURS. Glede na to, da je letna inflacija letos oktobra znašala nič odstotkov, lahko rečemo, da se je položaj vsaj nekoliko umiril. Z drugimi besedami, cene življenjskih potrebščin so bile oktobra na enaki ravni kot pred letom dni. Kaj to pomeni za varčevalce, ki se odločajo za depozite?

Depoziti, ki pregovorno veljajo za varno izbiro s predvidljivim donosom ob ničelni inflaciji, še posebej če gre za depozite z visoko obrestno mero, ustvarjajo visok donos.

Kaj pa v primeru ponovne visoke inflacije?

Za zaščito pred vplivi inflacije je priporočljivo naložbe razpršiti, a vsaka vrsta naložbe ima svoje značilnosti, na katere vpliva tudi inflacija. Tako lahko na primer nepremičnine, ki sicer veljajo za dobro zaščito pred inflacijo, ob višjih stroških financiranja, vzdrževanja in povečanega pritiska na cene zaradi energetske učinkovitosti objektov prinašajo manjši donos. Tudi delnice veljajo za dolgoročno odporne proti inflaciji, a so ravno v času nestabilnosti lahko izpostavljene večji volatilnosti, kar zahteva dodatno previdnost pri vlaganju.

Najbolj varna in enostavna naložba vsekakor ostajajo klasični depoziti v bankah. So tudi dobra izbira za zaščito premoženja pred inflacijo, če izberete produkt, katerega realni donosi so nad inflacijo. Prav takšne depozite trenutno ponujajo v UniCredit Bank.

Obrestne mere na depozite, ki lahko izničijo učinek inflacije

Finančni svet je poln priložnosti, a za nepoznavalce je lahko izbira težka. A klasični depoziti z visoko obrestno mero, kot na primer v UniCredit Bank, imajo kar nekaj prednosti.

Depozit je zanesljiva in varna izbira, če imate prihranke, za katere veste, da jih neko določeno obdobje ne boste potrebovali, saj do višine sto tisoč evrov spadajo med zajamčene vloge. Poleg tega visoke obrestne mere na depozite zagotavljajo tudi večjo donosnost, v primeru inflacije pa lahko zagotavljajo varnost pred izgubo realne vrednosti.

Depoziti z visoko obrestno mero se tako uveljavljajo kot optimalna rešitev za vse, ki želijo naložbo brez tveganj, ki jih na primer prinašajo druge vrste naložb, kot so nepremičnine ali delnice.

Priložnost, da izkoristite višje obrestne mere depozitov

Če tudi vi razmišljate o vezavi sredstev, ki bo oplemenitila vaše premoženje, potem vsekakor preverite ponudbo UniCredit Bank, kjer novim varčevalcem ponujajo izjemno priložnost. Za klasični bančni depozit ponujajo visoko obrestno mero, ki v trenutnih gospodarskih razmerah z ničodstotno letno inflacijo zagotavlja stabilno rast vaših prihrankov. Vaš denar bo tako na varnem, zaščiten pred tržnimi nihanji, donos pa zagotovljen.

Letna obrestna mera na depozite v višini 3,5 odstotka1 V UniCredit Bank novim varčevalcem ponujajo 3,5-odstotno letno obrestno mero na depozite. Z enostavnim izračunom na njihovi spletni strani lahko preverite, koliko obresti boste prejeli na depozit v določenem časovnem intervalu ter za določen znesek. Do izračuna lahko dostopate TUKAJ. Posebna depozitna ponudba je na voljo še do 30. novembra 2024 oziroma do preklica. Namenjena je novim strankam, ki do zaključka akcijske ponudbe v UniCredit Bank odprejo račun z bančnim paketom Sproščeni, Aktivni ali Brezmejni in nanj prenesejo redni mesečni dohodek.

1Obrestna mera velja za depozite z vezavo do 12 mesecev, in sicer za zneske do 50 tisoč evrov.