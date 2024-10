S pravo kombinacijo varčevalnih produktov do lepše prihodnosti

V BKS Bank, ki se ponaša s stoletno tradicijo, vam poleg ostalih bančnih storitev ponujajo tudi različne možnosti varčevanja v vrednostnih papirjih. Na voljo imate šest varčevalnih produktov , do konca novembra pa vam BKS Bank podari do 50 odstotkov upravljavske provizije.

Elmedina Kukavica, vodja privatnega bančništva na BKS Bank. Foto: osebni arhiv

BKS Bank vam ponuja več oblik plemenitenja premoženja. "Pred izbiro naložbene strategije vam na podlagi preteklih izkušenj, znanja, finančnega premoženja, sposobnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri ustreznega produkta oziroma njihove ustrezne kombinacije," je povedala Elmedina Kukavica, vodja privatnega bančništva na BKS Bank.

V času akcije vam pri BKS Bank ob sklenitvi nove pogodbe za varčevalni produkt in vložitvi sredstev podarijo do 50 odstotkov upravljavske provizije! Znižana letna upravljavska provizija velja za celoten čas varčevanja in je odvisna od višine vloženih sredstev.

Vlaganje v sklade ETF

Varčevalni produkti so namenjeni posameznikom, ki ste že privarčevali deset tisoč evrov in želite varčevati v investicijskih skladih. Izbirate lahko med šestimi različnimi varčevalnimi produkti: BKS Global, BKS Zdravstvo, BKS Tehnologija, BKS Zlato, BKS Trajnostnost in BKS Globalne obveznice, ki so vsi brez vstopne provizije in brez izstopne provizije po enem letu varčevanja.

BKS Trajnostnost

Med varčevalnimi produkti je vedno aktualnejši BKS Trajnostnost, ki spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja z vlaganjem v investicijske sklade, ki upoštevajo elemente trajnostnosti.

Pri naložbeni politiki BKS Trajnostnost je poudarek na naložbah v investicijske sklade, ki vlagajo v podjetja z rešitvami za trenutne in prihodnje izzive:

na področju okolja , kot so varovanje podnebja, energetska učinkovitost, biotska raznovrstnost, preprečevanje nastajanja odpadkov, krožno gospodarstvo itd.;

, kot so varovanje podnebja, energetska učinkovitost, biotska raznovrstnost, preprečevanje nastajanja odpadkov, krožno gospodarstvo itd.; socialna vprašanja , kot so na primer človekove in državljanske pravice in socialno pošteni delovni pogoji;

, kot so na primer človekove in državljanske pravice in socialno pošteni delovni pogoji; prakse dobrega korporativnega upravljanja, kot sta recimo poslovna etika in boj proti korupciji.

Foto: BKS Bank AG, Bančna podružnica

Jasno in pregledno spletno poslovanje Za vaša sredstva skrbijo izkušeni finančni strokovnjaki. Ti v vašem imenu in za vaš račun denarna sredstva vlagajo v finančne instrumente, ki zagotavljajo panožno in geografsko razpršenost vaše izbrane naložbe oziroma kombinacije naložb. Poslovanje BKS Bank je jasno in pregledno, saj vam spletna banka MyNet, spletna aplikacija MyBroker in mobilna aplikacija mBroker omogočajo varen vpogled v vaše naložbene portfelje 24 ur na dan.

To je tržno sporočilo. Informacije v tržnem sporočilu so namenjene seznanjanju vlagateljev z investicijskimi storitvami oziroma naložbenimi varčevalnimi produkti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ter zagotavljanju splošnih informacij strankam in potencialnim strankam ter v nobenem primeru niso naložbeno priporočilo ali storitev investicijskega svetovanja. BKS Bank, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oz. upravljavka premoženja. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. Podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, niso zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Predlagamo, da pred odločitvijo o naložbi preberete prospekt oziroma ponudbeni dokument, da bi ocenili morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe. Za ustrezno investicijsko odločitev se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato je priporočljivo, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Več na www.bksbank.si ali poslovnih enotah BKS Bank, Bančne podružnice, Verovškova 55a, Ljubljana.

