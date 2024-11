Rok za izplačilo regresa 2024 se je iztekel: ste ga prejeli?

Vsakemu zaposlenemu v Sloveniji, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta, pripada tudi regres za letni dopust. Regres ni odvisen od dobre volje vašega delodajalca, ampak gre za vašo pravico, ki je določena z zakonom. Podjetja so morala delavcem regres za letni dopust izplačati v roku do 1. julija 2024. Izjemoma se je lahko ta rok podaljšal, vendar je moralo biti po zakonodaji izplačilo izvedeno najpozneje do 1. novembra 2024. Kako lahko delavec ukrepa , če delodajalec tako ali drugače krši njegove delovne pravice tudi z neizplačilom regresa?

Foto: Shutterstock

Delavec, ki ima pravico do dopusta, ima praviloma pravico do regresa, ampak v nekaterih primerih ni tako. O tem priča tudi zgodba marsikaterega slovenskega delavca, ki ni dobil izplačanega celotnega regresa. Med vsemi kršitvami glede plačila za delo so v letu 2023 najbolj izstopale prav kršitve glede regresa za letni dopust. Inšpektorji so jih ugotovili kar 1.432.

Kakšen je minimalni regres v letu 2024?

ZDR-1 določa, da mora biti višina regresa enaka najmanj minimalni plači v Republiki Sloveniji. V letu 2024 bruto minimalna plača znaša 1.253,90 evra, kar predstavlja tudi minimalni neto znesek za izplačilo regresa. Kolektivna pogodba lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam. Višina regresa sicer nima zgornje omejitve, vendar ga lahko delodajalci neobdavčeno izplačajo do višine povprečne plače. Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine.

Kdaj vam pripada celotni in kdaj sorazmerni regres?

Celotni regres vam pripada, če ste pri podjetju zaposleni vsaj eno leto. Zaposleni, ki je v istem letu zamenjal službo oziroma sklenil pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, dobi izplačan sorazmerni del od prejšnjega in novega delodajalca. Na višino zneska lahko vpliva tudi krajši delovni čas oziroma število ur, kar pa ne velja v primeru starševstva in bolezni, ko vam pripada celotni regres.

Oseba, ki je na porodniškem dopustu, je upravičena do stoodstotnega izplačila regresa, a pod pogojem, da je v trajanju takega dopusta zaposlena. Enako je z bolniškim dopustom in istim pogojem. Če se ta pogoj – zaposlitev – prekine med odsotnostjo, delavcu pripada sorazmerni delež regresa. Ta znaša 1/12 za vsak mesec pogodbe o zaposlitvi v koledarskem letu.

Kakšna je globa za neizplačilo?

Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe. Delodajalcu grozi kazen v višini od tri tisoč do 20 tisoč evrov. Manjšim delodajalcem – ki zaposlujejo deset ali manj delavcev (to so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost) – pa se lahko izreče kazen v višini od 1.500 do osem tisoč evrov. Odgovorni osebi delodajalca pravne osebe ter odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti pa grozi kazen v višini od 450 do dva tisoč evrov.

Neizplačilo regresa za letni dopust lahko za delodajalca pomeni tudi negativne posledice pri uveljavljanju drugih pravic. Na primer, lahko zaradi tega dobi prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, je omejen pri sodelovanju v postopkih javnega naročanja ter ima omejitve pri ustanavljanju družb.

V letu 2023 kar 1.432 kršitev glede izplačila regresa za letni dopust Med vsemi kršitvami glede plačila za delo so v letu 2023 najbolj izstopale kršitve glede regresa za letni dopust. Inšpektorji so jih ugotovili 1.432. Največ ugotovljenih kršitev (188) se je nanašalo na neupoštevanje roka za izplačilo regresa (1. julij oziroma 1. november, če so za to izpolnjeni pogoji), v 16 primerih delodajalci niso upoštevali minimalne višine regresa, 28 kršitev so inšpektorji ugotovili glede izplačila sorazmernega dela regresa. Prav tako 28 kršitev so ugotovili glede plačilnega dneva za izplačilo plače, 17 kršitev pa glede kraja in načina izplačila plače. Inšpektorji sicer ugotavljajo tudi, da nekateri delodajalci regres izplačujejo v več delih, pri čemer se sklicujejo na likvidnostne težave, ki pa jih ZDR-1 ne definira posebej. Obravnavali so primere, ko delodajalci, kljub temu da so zaposlenim izplačali regres za letni dopust, tega niso izplačali delavcem, ki jim je med letom prenehalo delovno razmerje pri njih.

Kako ukrepati, če vam delodajalec ni izplačal regresa?

Delavec se lahko v primeru neizplačila regresa obrne na delovni inšpektorat, ki sproži potrebne postopke in izreče globo. Svoje denarne terjatve iz delovnega razmerja pa lahko delavec terja po sodni poti na pristojnem delovnem sodišču. S tem seveda nastopijo določeni stroški.

