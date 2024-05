Nekster izplačal že več kot 1.500.000 evrov obresti

Rast, ki jo platforma beleži v zadnjem letu, zelo dobro odraža tudi podatek, da je bilo samo v zadnjih 12 mesecih izplačanih več kot 400.000 evrov obresti tistim, ki uporabljajo platformo Nekster. To kaže na uspešnost in učinkovitost podjetja pri zagotavljanju donosnih naložb za vlagatelje. Nekster s tem dosežkom potrjuje svoj ugled in sposobnost zagotavljanja donosnosti, obenem pa investitorjem zagotavlja stabilne in varne naložbe.

Donosna alternativa bančnim depozitom

Platforma Nekster velja za edinstveno rešitev, ki vlagateljem ponuja investiranje v zavarovane terjatve. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da vlagatelji z nakupom terjatve ne tvegajo izgube sredstev, saj za njihovo poplačilo jamči kreditna zavarovalnica.

Platforma Nekster povezuje investitorje in na drugi strani podjetja, ki bi rada prišla do likvidnostnih sredstev na preprost način. Odprtje računa na platformi je brezplačno, uporabniki pa lahko začnejo investirati z zneski že od enega evra dalje. Vloga Neksterja je, da omogoča varno investiranje na zelo preprost in dostopen način vsem ne glede na višino kapitala, ki ga imajo na voljo za varčevanje. Predvsem pa ponujajo produkt, ki omogoča varno in likvidno alternativo depozitom in zavarovanim obveznicam.

Gre za produkt, ki ima varne in stabilne donose ne glede na nihanja trgov, zato je pomembno, da je del vsakega naložbenega portfelja. Povprečna letna donosnost vloženih sredstev na platformi Nekster je v zadnjih 12 mesecih znašala 6,50 odstotka.

Nejc Apšner: "Ne nameravamo sedeti na lovorikah"

Nejc Apšner, direktor družbe Nekster, d. o. o., je dejal: "V letu 2024 ne nameravamo sedeti na lovorikah, ampak ponuditi še več izbire, več informacij in boljšo uporabniško izkušnjo. Vsekakor nismo pozabili niti na varnost investicij, za katero smo v zadnjih mesecih poskrbeli z večjim poudarkom na investicijah v večja in stabilnejša podjetja." Nejc pravi, da bodo uporabniki priča hitrejšemu tehnološkemu razvoju tudi na strani ponudbe za podjetja. "Danes smo še korak bližje cilju izgradnje popolnega ekosistema, namenjenega povezovanju povpraševanja po financiranju s strani podjetij in povpraševanja po investiranju s strani posameznikov. Platforma Nekster je na odlični poti k temu, da postane osrednja spletna pisarna, namenjena optimizaciji poslovanja in iskanju varnih naložb," pravi Nejc Apšner.

Naročnik oglasnega sporočila so Nekster Finance, d. o. o.