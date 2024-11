Ljubljanski univerzitetni inkubator je postal vozlišče vseh pobud in projektov Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) v Sloveniji. Center bo služil kot osrednja točka za povezovanje podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter lokalnih talentov, njegov namen pa bo zmanjšati regionalne razlike v inovacijski uspešnosti.

Ljubljanski univerzitetni inkubator bo tako kot t. i. EIT Community RIS Hub deloval kot stičišče vseh pobud in projektov EIT v Sloveniji – EIT Health, EIT Food, EIT Digital, EIT Culture & Creativity, EIT RawMaterials, EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility in EIT Climate-KIC, so sporočili iz inkubatorja.

Vozlišče bo delovalo kot osrednja točka za povezovanje vodilnih podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter lokalnih talentov, ki jim bo omogočala dostop do virov na področjih izobraževanja, podjetništva in inovacij. Kot so pojasnili, je namen centra zmanjšati regionalne razlike v inovacijski uspešnosti, povečati konkurenčnost Slovenije ter prispevati k trajnostni gospodarski rasti.

EIT bo v Sloveniji vodil direktor LUI

Vzpostavitev vozlišča predstavlja pomemben naslednji korak za krepitev inovacij v slovenskem ekosistemu, so prepričani v inkubatorju.

Direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Jakob Gajšek je bil s tem imenovan za vodjo skupnosti EIT v Sloveniji.

Na četrtkovem dogodku ob odprtju vozlišča na Univerzi v Ljubljani so se zbrali potencialni partnerji, deležniki, zagonska podjetja in podjetniki. Dogodek je bil izveden v partnerstvu z javno agencijo Spirit Slovenija, ki je nacionalna kontaktna točka EIT.

Inovatorji, podjetniki in prebojniki

"Naša nova vloga bo nadgradila delo, ki ga je opravila celotna slovenska skupnost EIT, še posebej nacionalna kontaktna točka. Center nam bo omogočil prisotnost, ki je potrebna za izvajanje novih programov in nadaljnjo spodbudo inovacijam," je na dogodku dejal Gajšek.

Član upravnega odbora EIT in nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je EIT označil za največji inovacijski ekosistem v Evropi. "S tem ko v Sloveniji ustanavljamo EIT Community Hub, odpiramo široka vrata vsem slovenskim inovatorjem, podjetnikom in prebojnikom v ta velik sistem, ki je poln partnerjev, novih znanj in zelo zanimivih trgov," je poudaril.

Podobni centri se vzpostavljajo v več kot 20 državah po Evropi

Vzpostavitev vozlišča skupnosti EIT v Sloveniji je del širše mreže, ki omogoča okrepljeno prisotnost EIT v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi. Podobni centri se vzpostavljajo v več kot 20 državah po Evropi, kar bo inovatorjem omogočilo večje možnosti povezovanja in sodelovanja na evropski ravni, so navedli pri inkubatorju.

Ljubljanski univerzitetni inkubator je sicer ob tej priložnosti obeležil tudi 20. obletnico delovanja. Kot so spomnili, je bil inkubator ustanovljen leta 2004 kot ena izmed prvih ustanov v državi, ki je ponujala podporo mladim podjetnikom, raziskovalcem in inovatorjem.

V teh dveh desetletjih je razvijal širok spekter programov in storitev, vključno z mentoriranjem, usposabljanji in mreženjem, ter pomagal več kot 400 podjetjem.